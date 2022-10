6 David Braig (li.) lieferte sich heiße Zweikämpfe mit SG-Verteidiger Volkan Celiktas (re.). Foto: Baumann/Julia Rahn

In einem hochklassigen Oberliga-Spitzenspiel gewinnen die Stuttgarter Kickers vor 4994 Zuschauern bei Verfolger SG Sonnenhof Großaspach mit 3:0 und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte aus.















Ob man denn schon zur Meisterschaft gratulieren dürfe, wurde Mustafa Ünal nach dem 3:0(1:0)-Sieg seiner Stuttgarter Kickers bei der SG Sonnenhof Großaspach gefragt. „Auf keinen Fall, das war noch lange keine Vorentscheidung, jeder hat heute gesehen, was die SG Sonnenhof für eine starke Mannschaft hat“, sagte der Trainer der Blauen. Vor der äußerst stimmungsvollen Kulisse von 4994 Zuschauern (darunter rund 2000 Kickers-Fans) hatte der Regionalliga-Absteiger den Blauen in einem intensiven, hochemotionalen und rassigen Oberliga-Spitzenspiel alles abverlangt, Tore aber erzielte nur der Tabellenführer. Und zwar durch einen abgefälschten 25-m-Schuss von Kapitän Kevin Dicklhuber (6.) und zwei Konter durch Konrad Riehle (82.) und David Braig (90.), bei denen jeweils der eingewechselte Loris Maier den Ball auflegt. „Ich habe wahrlich keine Mannschaft gesehen, die drei Tore schlechter war, ich bin extrem stolz auf mein Team, das den Kickers einen großen Kampf geboten hat“, sagte SG-Coach Evangelos Sbonias.

Die Blauen haben durch ihren achten Oberligasieg in Serie ihren Vorsprung an der Spitze auf den schärfsten Verfolger auf sechs Punkte (plus das um 31 Treffer bessere Torverhältnis) ausgebaut. Damit zeigten die Kickers wie schon beim Topspiel beim 1. Göppinger SV, das sie mit 1:0 gewannen, ihre Klasse in einem direkten Duell bei einem Titelkonkurrenten. „Wir haben den Goldenen Oktober gekrönt, das war ein großer Schritt, aber noch lange keine Vorentscheidung“, sagte Mittelstürmer Braig und pflichtete damit seinem Trainer bei.

In dem ohnehin intensiven Spiel wurde es Mitte der zweiten Halbzeit richtig hektisch, als die SG erst eine Gelb-Rote Karte gegen Dicklhuber forderte, dann einen Elfmeter bei einer Attacke gegen ihren Stürmer Dominik Salz. „Das waren zwei Fehlentscheidungen“, schimpfte Sbonias.

Die Kickers aber blieben cool, verteidigten gut und clever – und setzten in der Schlussphase gegen einen starken Gegner die entscheidenden Konter. Weiter geht es für die Blauen am kommenden Dienstag (14 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinale beim Verbandsligisten SV Fellbach. „Wir werden in kein Spannungsloch fallen“, versprach Braig. „Dafür haben wir in der vergangenen Saison zu viel erlebt.“

Aufstellungen

SG Reule – Mohr (69. Sahiti), Manudzio, Celiktas, Frölich – Benko, Wöhrle (82. Scintu), Konrad (61. Dos Santos), Kutlu – Salz, Diakiese (61. Engel).

Kickers Castellucci – Polauke, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank (89. Leon Maier), Campagna, Dicklhuber (77. Riedinger) – Moos (53. Loris Maier), Braig, Berisha (73. Riehle).