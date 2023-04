1 Halim Eroglu hat nach seinem Doppelpack nun fünf Saisontore auf dem Konto. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers stecken den jüngsten Dämpfer weg und gewinnen, ohne eine Glanzleistung abzuliefern, mit 2:0 bei der Sport-Union Neckarsulm. Doppeltorschütze Halim Eroglu steht zweimal goldrichtig.















Nach der überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen den FSV Hollenbach sofort eine Reaktion zu zeigen, das war das Ziel der Stuttgarter Kickers. Das ist dem Spitzenreiter der Oberliga mit dem 2:0 (2:0) bei der Sport-Union Neckarsulm gelungen – vor allem was das Ergebnis betrifft. „Es war ein zähes Spiel, aber wichtig waren die drei Punkte, zudem haben wir zu Null gespielt“, sagte Sportdirektor Marc Stein. „Am Anfang waren wir noch nicht ganz da, aber insgesamt war das eine sehr reife und stabile Vorstellung der Mannschaft“, lobte Trainer Mustafa Ünal.

Es war kein Hurra-Fußball, den die Blauen vor den 1100 Zuschauern zelebrierten. Und es gab auch schon Spiele, da wurden bedeutend mehr Chancen herausgespielt als am Freitagabend im Pichterich-Stadion. Doch nach den ersten beiden guten Möglichkeiten der Gastgeber durch Steven Neupert (1. und 3. Minute) kontrollierten die Kickers auf dem holprigen Platz die Partie – und schlugen zum richtigen Zeitpunkt eiskalt zu. Halim Eroglu traf in der achten Spielminute auf Vorlage von Loris Maier zur 1:0-Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff stand der 18-jährige Offensivmann erneut goldrichtig und erhöhte mit seinem fünften Saisontor auf 2:0, als er den Ball nach einem Lattenschuss von Kapitän Kevin Dicklhuber über die Linie drückte.

Das SUN-Team von Trainer Nikola Grgic konnte in der zweiten Halbzeit keine Akzente mehr setzen. Die Kickers-Erfolg geriet nie in Gefahr. „Eine Niederlage nagt immer an einem, von daher haben wir diesem Spiel entgegengefiebert und sind nun froh, die Aufgabe so gemeistert zu haben“, sagte Ünal. Der Chefcoach hatte erstmals in diesem Kalenderjahr wieder auf Denis Zagaria gesetzt – der Innenverteidiger spielte gleich 90 Minuten durch und zeigte eine souveräne Vorstellung an der Seite von Niklas Kolbe.

Moos muss Gas geben

Paul Polauke rückte dafür auf die rechte Abwehrseite. „Neckarsulm ist bei Standards gefährlich, durch Paul wollten wir mehr Präsenz – der Plan ging auf“, sagte Ünal. Für Malte Moos gilt es nun weiter im Training Gas zu geben, sich wieder heranzukämpfen. Denn nach Marian Riedinger und Leon Maier war Polauke bereits der dritte Spieler, der nach der Winterpause an Stelle der langjährigen Stammkraft rechts in der Viererkette begann und auch seine Leistung brachte

Für die Kickers geht es am 22. April (14 Uhr/Gazi-Stadion) mit dem Heimspiel gegen den Offenburger FV weiter. Das Team aus der Ortenau empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr) die SG Sonnenhof Großaspach. Mit einem Sieg kann der schärfste Verfolger der Blauen den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf sieben Punkte verkürzen.

Aufstellung Kickers

Otto – Polauke, Zagaria, Kolbe (80. Leon Maier), Kammerbauer – Campagna – Dicklhuber, Blank, Riehle (66. Berisha) – Eroglu (83. Braig) – Loris Maier.

So geht’s weiter

Oberliga

Kickers – Offenburger FV (22. April, 14 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers 2:3, Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd 1:0, FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd 1:0, VfR Aalen – TSG Balingen (19. April, 19 Uhr). Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Stuttgarter Kickers, FV Rot-Weiß Weiler – Sieger VfR Aalen/TSG Balingen (beide Spiele vorgesehener Termin 3. Mai/17.30 Uhr). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)