Stuttgarter Kickers siegen bei Schott Mainz: Ohne zu glänzen – die Blauen verteidigen Tabellenführung

1 Rechtsverteidiger Marcel Schmidts brachte die Kickers mit einem klasse Schuss in Mainz mit 1:0 in Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Es war kein Galaauftritt, es gab ein paar Unsicherheiten, aber letztendlich haben die Stuttgarter Kickers die Pflichtaufgabe beim TSV Schott Mainz mit 3:1 souverän erledigt. Am Freitag folgt das Heimspiel gegen den Bahlinger SC.











Link kopiert

Die TSG 1899 Hoffenheim II hatte mit einem 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II bereits am frühen Mittag vorgelegt, die Stuttgarter Kickers zogen mit dem 3:1 (2:1) beim TSV Schott Mainz nach und verteidigten damit ihre Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga. „Ich bin stolz und glücklich, dass wir so ein Spiel auf ungewohntem Geläuf gewonnen haben. Wir haben mit viel Fleiß alles rausgehauen und viel wegverteidigt, nur gegen Ende waren wir etwas schlampig“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Wir haben dieses Spiel recht sicher nach Hause gebracht ohne zu glänzen“, ergänzte Sportdirektor Marc Stein.

Ünal hatte sein Team gegenüber dem 1:0 gegen Fulda auf zwei Positionen umbauen müssen. Für die gesperrten Loris Maier und Nico Blank rückten der wieder genesene Sinan Tekerci und Melvin Ramusovic ins Team. Vor allem der ballsichere und trickreiche Tekerci gab dem Offensivspiel der Blauen wesentliche Impulse.

Die Kickers erwischten einen Blitzstart. Nach Vorarbeit von Tekerci schoss Marcel Schmidts aus 17 Metern den Ball per Direktabnahme zum 1:0 ins Tor (2.). Doch nur eine Minute später überlief nach einem langen Ball Schott-Stürmer Nils Fischer Paul Polauke und traf zum 1:1. „Hier hat die ganze Kette geschlafen, es fand keine Kommunikation statt“, nahm Stein Polauke ins Schutz, der zudem während der Woche auch krank war.

Dicklhubers 13. Saisontor

Das Ünal-Team behielt vor den 1011 Zuschauern (davon über die Hälfte aus Stuttgart) auf dem Kunstrasenplatz kühlen Kopf. Niklas Antlitz legte den Ball auf Kevin Dicklhuber ab – der Kapitän erzielte mit seinem 13. Saisontor das 2:1 (19.). Danach kam der Tabellenvorletzte aber immer wieder an und in den Strafraum der Kickers, ohne zu klaren Chancen zu kommen. Dennoch hätte man sich bis zum Pausenpfiff noch etwas mehr Souveränität im Spiel der Kickers gewünscht.

Die stellte sich nach dem Wechsel mehr ein, begünstigt durch das frühe 3:1 (47.). Schott-Keeper Tim Hansen konnte den Kopfball von Antlitz nicht festhalten, Tekerci schoss den Abpraller ins Tor. Danach hatten die Kickers das Spiel weitgehend im Griff. Lediglich bei einem Fehler von Torwart Felix Dornebusch bei der Spieleröffnung wurde es noch einmal gefährlich (90.). Auch zuvor hatte der Routinier eine Unkonzentriertheit gezeigt, die ebenfalls ohne Folgen geblieben war. „Wir hätten es noch etwas ruhiger zu Ende spielen können. Da waren wir auch nicht mutig genug. Aber im Endeffekt war es ein recht souveräner Auftritt“, fand Stein.

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Freitag (19 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Bahlinger SC.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe (64. Borac), Kammerbauer – Kiefer (74. Leon Maier) – Dicklhuber, Ramusovic (46. Camapagna), Tekerci, Berisha (64. De Sousa) – Antlitz (81. Kalajdzic).

Bank Otto, Guarino, Stojak, Mauersberger.

Regionalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0, TSG Balingen – Kickers 1:2, VfR Aalen – Kickers 0:0, Kickers – Eintracht Frankfurt II 1:3. TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers 5:0, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:0, TSV Schott Mainz – Kickers 1:3.

Künftige Spiele

Kickers – Bahlinger SC (Freitag, 12. April, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 21. April, 14 Uhr), Kickers – VfB Stuttgart II (Samstag, 27. April, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (Sonntag, 5. Mai, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Samstag, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai, 14 Uhr).

WFV-Pokal

Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (Dienstag, 16. April, 19 Uhr). (jüf)