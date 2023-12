Stuttgarter Kickers schlagen Hessen Kassel: Die Blauen krönen ein grandioses Jahr

12 Komm’ in meine Arme: Lukas Kiefer (re.) bejubelt den 1:0-Führungstreffer von David Braig. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers besiegen den KSV Hessen Kassel vor 4410 Zuschauern im Gazi-Stadion mit 2:1 und überwintern mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga. Der Trainer hält den Ball flach.











Sie hüpften ausgelassen Arm in Arm in der Nähe des Mittelkreises, dann feierten die Spieler der Stuttgarter Kickers mit ihren treuen Fans vor dem B-Block den Abschluss eines grandiosen Fußballjahres. Der Aufsteiger in die Regionalliga geht nach dem verdienten 2:1 (1:0) im Nachholspiel gegen den KSV Hessen Kassel als Tabellenführer mit einem Vier-Punkte-Polster in die Winterpause. „Ich bin froh, dass wir dieses Spiel gegen einen starken Gegner ziehen konnten und sind stolz, dass wir das Jahr mit einem Sieg beenden konnten. Wir wollen die Sache nicht kleiner machen als sie ist, aber auch nicht größer“, sagte Trainer Mustafa Ünal, dem die Bodenhaftung aller Beteiligten wichtig ist: „Wir sollten nicht anfangen, uns mit Sachen zu beschäftigen, die uns bisher nicht interessiert haben. Wir müssen uns und unseren Werten treu bleiben.“