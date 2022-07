5 Umkämpftes Pokalspiel mit verdientem Kickers-Sieg: Denis Zagaria bejubelt sein Tor zum 1:0. Foto: Baumann/Julia Rahn

Vor 7280 begeisterten Zuschauern schlagen die Stuttgarter Kickers den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und ziehen nach großem Kampf in die zweite DFB-Pokal-Runde ein. Die Tore erzielen Denis Zagaria und Joker David Braig.















Seine bisher letzten beiden DFB-Pokal-Spiele hatten die Stuttgarter Kickers noch als Drittligist gegen die Bundesligisten VfL Wolfsburg (2015) und Borussia Dortmund (2014) jeweils mit 1:4 verloren. Am Samstag spielten die inzwischen in die Fünftklassigkeit abgerutschten Blauen gegen den Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth und kamen nach einer bärenstarken Vorstellung durch ein 2:0 (1:0) eine Runde weiter. Diese wird am 18./19. Oktober ausgetragen und spült allein 418 494 Euro an Fernsehgeldern in die Kasse des Oberligisten.

„Wir haben einen Riesenfight abgeliefert, damit hat Fürth nicht gerechnet. Wir haben ein Feuerwerk abgebrannt, ich bin riesig stolz auf diese charakterstarke Mannschaft“, sagte Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber. „Die Mannschaft war gierig und fokussiert, das 1:0 hat zusätzliche Kräfte freigesetzt“, ergänzte Trainer Mustafa Ünal.

Enormer Aufwand

Die Kickers erwischten einen Blitzstart. Schon in der achten Minute gingen sie in Führung. Nach einem Eckball von Luigi Campagna stieg der überragende Denis Zagaria höher als sein Gegenspieler Branimir Hrgota und köpfte den Ball zur 1:0-Führung ins Netz. Die Blauen, getragen von einer grandiosen Stimmung, betrieben mit großer Intensität weiter einen enormen Aufwand, liefen den Gegner permanent an, ließen aber auch den Ball gut laufen. In der 13. Minute rettete Torwart Ramon Castellucci mit einer Glanzparade vor dem frei vor ihm auftauchenden Ragnar Ache. Bis auf eine weitere Fürther Großchance durch Tobias Raschl (33.) hatten die Kickers die Partie vor der Pause gut im Griff. Mit frenetischem Applaus verabschiedeten die Fans auf der Waldau das Team in die Kabine.

Intensität hoch gehalten

Halten die Kickers dieses Laufpensum durch?, hieß die große Frage der 7280 Zuschauer zur Pause. Sie taten es, hielten die Intensität hoch und ließen keine klare Torchance der Franken zu, die zwar auf den Ausgleich drückten, aber Durchschlagskraft und letzte Leidenschaft vermissen ließen. Das 1:1 lag nicht in der Luft. Im Gegenteil: Joker David Braig traf in diesem packenden Pokal-Kampf bei einem Konter zum 2:0 (88.). Der Rest war eine Party in Blau.

Die Kickers dürfen genießen, bekamen von Trainer Ünal zwei freie Tage zur Belohnung und müssen dann den Schalter schnell auf den Oberligastart umlegen: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht’s zu Aufsteiger FC Holzhausen. „Wir haben eine Ausrufezeichen vor dem Ligastart gesetzt, wissen aber, dass es gegen tief stehende Gegner richtig schwer wird“, sagte Dicklhuber.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers Castellucci – Moos, Zagaria, Kolbe, Polauke – Campagna, Kiefer (90. Kiefer) – Loris Maier (85. Braig), Blank, Riehle (71. Berisha) – Dicklhuber.

SpVgg Greuther Fürth Linde – Asta, Itter, Haddadi, Willems (75. Green) – Christiansen – Tillmann, Dudziak (86. Mhamdi), Raschl (61. Sieb) – Ache, Hrgota.

Tor 1:0 Zagaria (8.).

Schiedrichter Timo Gerach (Landau).

Gelbe Karten Polauke / Dudziak, Willems, Christiansen.