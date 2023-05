1 Das Torjägerduo David Braig (links, 18 Saisontore) und Kevin Dicklhuber (25 Saisontore) hat den größten Anteil an den bisher 99 geschossenen Kickers-Treffern in dieser Saison. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers stehen nicht nur vor dem Aufstieg, sie sorgen mit ihrer Offensivstärke auch für Furore in der Oberliga. Noch ein Treffer fehlt zum Hundert-Tore-Sturm – es wäre der dritte in der Vereinsgeschichte.















Die Stuttgarter Kickers haben in dieser Woche zwei sehr wichtige Spiele vor der Brust. Erst geht es an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Dietrich-Lang-Sportzentrum) bei Landesligist Türkspor Neu-Ulm um den Einzug ins WFV-Pokal-Finale, dann sollen am Samstag (15.30 Uhr/Stadion an der Kreuzeiche) beim SSV Reutlingen die letzten Restzweifel am Aufstieg in die Fußball-Regionalliga beseitigt werden.