Stuttgarter Kickers: Klarer Testspielsieg zum Ende des Trainingslagers

1 Die Stuttgarter Kickers siegten im Testspiel in der Türkei souverän. Foto: SVK/red

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers schlägt zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei den kasachischen Erstligisten FC Kaysar Kyzylorda mit 5:0. Sportdirektor Marc Stein zieht ein rundum gelungenes Fazit.











Ein schöner Schluss ziert alles – das gilt auch für das Trainingslager von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers im türkischen Lara: Bevor es für die Mannschaft von Chefcoach Mustafa Ünal am Freitag wieder zurück in die Heimat geht, gab es am Donnerstag im einzigen Testspiel während der acht Tage gegen den kasachischen Erstligisten FC Kaysar Kyzylorda ein 5:0 (2:0). Die Tore erzielten Nilas Antlitz, Loris Maier, Daniel Kalajdzic, Dennis De Sousa Oelsner und David Stojak. „Das war ein sehr gutes Testspiel, wir sind gut gestanden, haben gut gespielt und souverän gewonnen“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Ünal wechselte bei Halbzeit komplett durch. Bis auf die leicht angeschlagenen Maximilian Otto, Nico Blank, David Braig, Marcel Schmidts und Lukas Kiefer kamen alle Spieler zum Einsatz. „Das war ein rundum gelungenes Trainingslager. Nach einem schönen Abschlussabend fliegen wir am Freitag frohen Mutes und ohne ernsthafte Verletzungen wieder zurück nach Stuttgart“, sagte Stein.

Die Generalprobe vor dem Regionalliga-Re-Start am 2. März (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den TSV Steinbach Haiger findet am 24. Februar (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter Würzburger Kickers statt. Unterdessen wird das WFV-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den SSV Ulm 1846 möglicherweise auf Dienstag, den 16. April (19 Uhr), vorverlegt.

Aufstellung Kickers

Erste Halbzeit Dornebusch – Leon Maier, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Campagna – Loris Maier, Tekerci, Mauersberger – Antlitz, Dicklhuber.

Zweite Halbzeit Neaime – Riedinger, Ramusovic, Borac, Guarino – Kohler – Oelsner, Berisha, Micko – Stojak, Kalajdzic.

Spielplan

Bisherige Regionalligaspiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1.

Nächste Regionalligaspiele

Kickers – TSV Steinbach Haiger (Samstag, 2. März, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 9. März, 14 Uhr), VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr).

WFV-Pokal

1. Runde: Freilos, 2. Runde: 1. Göppinger SV – Kickers 3:4 i. E., 3. Runde: TSV Weilimdorf – Kickers 0:7, Achtelfinale: TSG Backnang – Kickers 1:2 n. V., Viertelfinale: SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach, TSV Buch – Türkspor Neckarsulm (beide geplant am 3. April, 17 Uhr), SSV Reutlingen – VfR Aalen (geplant am 17. April, 19 Uhr), Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball (eventuell 16. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger SG Empfingen/SG Sonnenhof – Sieger Kickers/Ulm, Sieger TSV Buch/Türkspor Neckarsulm – Sieger SSV Reutlingen/VfR Aalen (beide am 1. Mai), Finale 25. Mai in Großaspach. (jüf)