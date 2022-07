Blaue Show der Stuttgarter Kickers Warum Rolf Miller Christian Streich so sehr schätzt

Am 11. August laden Freunde der Stuttgarter Kickers zu einer Trostrunde für den verpassten Aufstieg ein. Bei dieser Blauen Show wirkt auch der Kabarettist Rolf Miller unentgeltlich mit. Warum er das macht und was er mit Fußball am Hut hat, verrät er im Interview.