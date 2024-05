Stuttgarter Kickers: Kein Team zog auswärts mehr Zuschauer an als die Blauen

1 Zuschauermagnet Stuttgarter Kickers: Über 3000 Fans begleiteten die Blauen nach Homburg. F Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bei den Heimspielen hatten die Stuttgarter Kickers in der abgelaufenen Regionalligasaison den besten Zuschauerschnitt seit der letzten Zweitligarunde 2000/01. In der Torjägerliste sieht es dagegen weniger erfreulich aus.











Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers haben den Aufstieg in die dritte Liga verpasst. Die Enttäuschung im Lager der Blauen ist immer noch groß, die Aufarbeitung läuft auf Hochtouren. Die Kassierer der anderen Fußball-Regionalligisten freuen sich dagegen, denn ein attraktiver Gegner bleibt ihnen erhalten. Im Schnitt haben die Blauen bei ihren Auswärtsspielen 3112 Zuschauer in die Stadien gelockt – so viele wie kein anderer Club. Dies lag auch am Derby beim VfB Stuttgart II im vergangenen Oktober. In diesem formalen Heimspiel der U 21 der Weiß-Roten war der Großteil der 9050 Besucher im Gazi-Stadion auf der Waldau dem Kickers-Anhang zuzurechnen.

Bei den Heimspielen hatten die Kickers einen Schnitt von 5271 Zuschauern. Dies ist der beste Schnitt seit der letzten Zweitliga-Saison 2000/01. Damals waren 5400 Besucher gekommen. Und es ist zweithöchste Zuschauerresonanz auf der Waldau seit dem letzten Erstliga-Abstieg 1992.

Die Zuschauertabelle

Heimspiele 1. Kickers Offenbach 6130

2. Stuttgarter Kickers 5271

3. KSV Hessen Kassel 2745

4. FSV Frankfurt 1780

5. VfR Aalen 1586

6. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1544

7. FC 08 Homburg 1439

8. TuS Koblenz 1356

9. Eintracht Frankfurt II 1310

10. TSV Steinbach Haiger 1227

11. VfB Stuttgart II 887

12. TSG Balingen Fußball 879

13. Bahlinger SC 790

14. SGV Freiberg Fußball 549

15. 1. FSV Mainz 05 II 534

16. FC-Astoria Walldorf 481

17. TSV Schott Mainz 459

18. TSG Hoffenheim II 342

Gesamtschnitt: 1628

Auswärtsspiele

1. Stuttgarter Kickers 3132

2. Kickers Offenbach 2640

3. VfB Stuttgart II 1936

4. Eintracht Frankfurt II 1874

5. FSV Frankfurt 1724

6. SGV Freiberg Fußball 1578

7. KSV Hessen Kassel 1552

8. FC 08 Homburg 1528

9. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1508

10. TuS Koblenz 1440

11. Bahlinger SC 1365

12. VfR Aalen 1357

13. TSV Steinbach Haiger 1307

14. FC-Astoria Walldorf 1295

15. TSV Schott Mainz 1284

16. 1. FSV Mainz 05 II 1284

17 TSG Hoffenheim II 1279

18. TSG Balingen Fußball 1227

Torjägerliste

1. Phil Harres (FC 08 Homburg) 24

2. Dejan Galjen (VfB Stuttgart II) 21

3. Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) 16

4. Rauli Paula (VfB Stuttgart II) 15

Sercan Sararer (KSV Hessen Kassel) 15

6. Danny Schmidt (1. FSV Mainz 05 II) 14

7. Kevin Dicklhuber (Stuttgarter Kickers) 13

Benjamin Kindsvater (VfR Aalen) 13