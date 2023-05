20 Die Stuttgarter Kickers jubeln mit Schale, Wimpel – und ihren begeisterten Fans. Foto: Baumann/Julia Rahn

Dass es für die Stuttgarter Kickers nur zum 1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach reicht, tut der Party in Blau vor 6650 Zuschauern keinen Abbruch. Jetzt ist das angestrebte Double das große Thema – auch beim Oberbürgermeister.















Wer die vielen Dramen mit den Stuttgarter Kickers erlebt hat, der freut sich, sich auch mal zurücklehnen zu können und ein Spiel als feststehender Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger zu genießen. Den meisten der 6650 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau (Oberliga-Saisonrekord) ging das so beim 1:1 (1:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach. „Wir haben die Leute in dieser Saison begeistert, und das heute war ein mehr als würdiger Rahmen für die Meisterfeierlichkeiten“, sagte Trainer Mustafa Ünal. Mehr Zuschauer (6980) bei einem Kickers-Punktspiel waren zuletzt im April 2016 beim 4:1 gegen den VfB Stuttgart II in der dritten Liga gekommen.

Finale am 3. Juni

„Wir haben unser Ziel erreicht. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Highlight, unser zweites großes Ziel ist es, auch den WFV-Pokal zu holen“, sagte der zufriedene Sportdirektor Marc Stein. Sollte das Endspiel am 3. Juni (16.15 Uhr) im Gazi-Stadion gegen Regionalligist TSG Balingen gewonnen werden, versprach Oberbürgermeister Frank Nopper am Samstag über die Stadionlautsprecher eine Ehrung der Mannschaft auf dem Stuttgarter Rathausbalkon.

Bis dahin haben die Blauen noch zwei Oberligaspiele daheim gegen den FC 08 Villingen (20. Mai) und beim Freiburger FC (27. Mai, jeweils 15.30 Uhr), in denen sie die Spannung hoch halten können. Die war gegen den Tabellenzweiten auf alle Fälle gegeben. Schon allein deshalb, weil es um das 100. Saisontor der Kickers ging. Das erzielte Kapitän Kevin Dicklhuber (37.) mit seinem 26. Saisontor.

Dicklhubers Jubiliäumstor

„100 Tore sind schon der Wahnsinn und der eindrucksvolle Beleg dafür, was die Mannschaft geleistet hat. Nächste Saison bin ich ein Jahr älter, dann reichen mir persönlich auch 25 Saisontore“, sagte der 34-Jährige mit einem Augenzwinkern. Die Antwort der SG auf das Jubiläumstor des Rivalen folgte schnell – in der 41. Minute traf Niklas Mohr nach einer Flanke von Hakan Kutlu zum 1:1.

Nach der Pause spielten die Kickers bis zum Schluss auf Sieg, doch Tore fielen keine. Dafür gab es in der bisweilen sehr hitzigen und emotionalen Partie acht Gelbe Karten und eine Gelb-Rote für Großaspachs Sasha Diakiese (84.). „Das war ein hochverdienter Punkt für uns und die Belohnung für eine starke Willensleistung. Glückwunsch an die Kickers, sie haben sich diesen Aufstieg redlich verdient“, sagte SG-Coach Evangelos Sbonias.

Wird Salz rechtzeitig fit?

Sein Team benötigt noch einen Punkt, um Platz zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde (8., 11. und 14. Juni) vor dem 1. CfR Pforzheim zu sichern. Sbonias: „Ich spreche erst über die Relegation, wenn es rechnerisch sicher ist.“ So viel ließ er dann aber doch durchblicken: Die Hoffnung, dass der derzeit verletzte Torjäger Dominik Salz dann wieder am Ball sein kann, sei da.

Die Kickers feierten unterdessen nach dem Spiel weiter auf der Waldau zusammen mit ihren Fans. Immer dabei: Die von Harald Müller überreichte Meisterschale. Der WFV-Spielausschussvorsitzende gab dann auch das Motto für die kommende Saison aus: „Oben bleiben!“

Aufstellungen

Kickers Otto – Polauke (46. Berisha), Zagaria, Kolbe, Guarino – Leon Maier, Campagna, Kiefer (88. Eroglu) – Dicklhuber – Braig, Riehle (61. Loris Maier).

SG Sonnenhof Reule – Frölich, Dinger, Manduzio – Mohr, Celiktas, Wöhrle, Rahn (46. Benko) – Kutlu (72. Diakiese) – Engel (87. Sahiti), Mbem-Som Nyamsi (46. Häußermann).