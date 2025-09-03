Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Trotz konfuser Anfangsphase – Kickers im Viertelfinale

4 Leon Neaime bewahrte die Kickers in der Anfangsphase mehrfach vor einem Rückstand. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach einem völlig ungeordneten Beginn kommen die Stuttgarter Kickers im WFV-Achtelfinalspiel beim TSV Weilimdorf zu einem mühevollen 2:1. Trainer Marco Wildersinn entschuldigt sich.











Vor zwei Jahren hatten die Stuttgarter Kickers beim damaligen Landesligisten TSV Weilimdorf in der dritten Runde mit 7:0 gewonnen. Diesmal tat sich der Fußball-Regionalligist beim inzwischen in die Verbandsliga aufgestiegenen TSV bedeutend schwerer. Für die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn reichte es gerade noch zu einem mühevollen 2:1 (1:0) und damit zum Einzug ins Viertelfinale, das erst im kommenden Jahr ausgetragen wird. „Wir haben den Gegner durch einfache Fehler aufgebaut, wir haben viel zu kompliziert gespielt, waren nicht präsent genug und vom Kopf her nicht da. Wir müssen uns bei unseren vielen Fans entschuldigen, aber am Ende sind wir eine Runde weiter, das zählt“, sagte Wildersinn.