Stuttgarter Kickers in Sandhausen: Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe
1
Aus dem B-Block gibt es im Gazi-Stadion die größte Unterstützung für die Kickers-Mannschaft. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers mussten beim 1:2 in Sandhausen auf die Unterstützung von Teilen der aktiven Fan-Szene verzichten. Das sind die Hintergründe.

Rund 250 Fans der Stuttgarter Kickers unterstützten die Mannschaft der Blauen am vergangenen Sonntag im Fußball-Regionalligaspiel beim SV Sandhausen (1:2). Es hätten noch einige mehr sein können – doch 50 bis 60 Anhänger aus der aktiven Fan-Szene fuhren noch vor Spielbeginn in ihren Privat-Pkws wieder nach Hause, da die Polizei offenbar ein Betretungsverbot ausgesprochen hatte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.