Stuttgarter Kickers in Sandhausen: Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe

Kickers-Fans zurückgeschickt – das sind die Hintergründe

1 Aus dem B-Block gibt es im Gazi-Stadion die größte Unterstützung für die Kickers-Mannschaft. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers mussten beim 1:2 in Sandhausen auf die Unterstützung von Teilen der aktiven Fan-Szene verzichten. Das sind die Hintergründe.











Link kopiert

Rund 250 Fans der Stuttgarter Kickers unterstützten die Mannschaft der Blauen am vergangenen Sonntag im Fußball-Regionalligaspiel beim SV Sandhausen (1:2). Es hätten noch einige mehr sein können – doch 50 bis 60 Anhänger aus der aktiven Fan-Szene fuhren noch vor Spielbeginn in ihren Privat-Pkws wieder nach Hause, da die Polizei offenbar ein Betretungsverbot ausgesprochen hatte.