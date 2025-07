Stuttgarter Kickers in Göppingen: Dank Blitzstart in die dritte Runde

1 Lukas Kiefer (re.) und Flamur Berisha beglückwünschen David Braig zu seinem Tor zur frühen 1:0-Führung in Göppingen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers ziehen durch ein 2:0 beim 1. Göppinger SV in die dritte WFV-Pokal-Runde ein. Die Tore erzielen David Braig und Flamur Berisha.











Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat in seinem ersten Pflichtspiel nichts anbrennen lassen: Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn gewann in der zweiten WFV-Pokal-Runde bei Oberligist 1. Göppinger SV mit 2:0 (2:0). Vor 2000 Zuschauer im Stadion an der Hohenstaufenstraße machten David Braig (2.) und Flamur Berisha (17.) in einer bärenstarken Anfangsphase die Tore für die Blauen. „Wir haben super angefangen, danach wenig bis nichts Gefährliches zugelassen und sind eine Runde weiter“, zog Wildersinn ein positives Fazit.

Dass seine Mannschaft nach dem Blitzstart weitestgehend in den Verwaltungsmodus schaltete, störte den Coach wenig. Auf beiden Seiten gab es fast keine klaren Torchancen. In der 84. Minute sah Ex-Kickers-Spieler Oguzhan Kececi im GSV-Dress Gelb-Rot. In Überzahl geriet der Sieg des Favoriten erst recht nicht mehr in Gefahr. „Die zwei Gegentore zu Beginn waren ärgerlich. Insgesamt war es eine engagierte Leistung von uns. Die Mannschaft kann erhobenen Hauptes aus dem Spiel gehen“, sagte GSV-Coach Mario Klotz.

In der dritten Runde treffen die Kickers auf den Sieger der Partie von Landesligist SC Geislingen gegen Oberligist VfR Aalen, die an diesem Mittwoch stattfindet. Möglicher Termin: 13. August.

Zunächst steht für die Kickers aber der Regionalligastart an. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) geht es zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Göppinger empfangen zum Oberligastart am Samstag (14 Uhr) den FV Ravensburg.

Aufstellungen

1. GSV Layer – Lübke (70. Neziri), Frölich (83. Lekaj), Steinbrenner, Milisic, Schmidts – Dicklhuber, Kececi – Piljek (59. Baroudi) – Selitaj (90. Freiwald), Ziesche (63. Ubabuike).

Kickers Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac – Tomic (76. Skenderovic), Zaiser, Kiefer (88. Schwab) – Hencke (46. Frauendorf) Braig (67. Faß), Berisha (67. Blank).

Regionalliga 2025/26

Feststehende Termine

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers (Sonntag, 3. August, 14 Uhr), Kickers – SV Sandhausen (Sonntag, 10. August, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (Sonntag, 17. August, 14 Uhr), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (Samstag, 23. August ,13 Uhr), Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)