Stuttgarter Kickers in Aalen: Auch Maurizio Gaudino hat Lob für die Blauen parat

Auch Maurizio Gaudino hat Lob für die Blauen parat

1 Die Kickers-Spieler feiern mit ihren Fans den Achtelfinaleinzug im WFV-Pokal in Aalen. Foto: IMAGO/Eibner

Die Stuttgarter Kickers bekommen nach dem 2:0-Pokalsieg Lob vom VfR Aalen. Beim Gegner wird ein Ex-Blauer als Neuzugang gehandelt, der am Mittwoch auch im Stadion war.











Maurizio Gaudino stand nach dem 2:0-Sieg der Stuttgarter Kickers in der dritten WFV-Pokal-Runde beim VfR Aalen im Vip-Raum der Centus-Arena und lauschte den Worten der Trainer in der Pressekonferenz. Der Ex-Nationalspieler ist beim Fußball-Oberligisten seit dieser Saison als Sport-Beirat aktiv und hatte durchaus Lob für beide Teams parat: „Wir haben bis zum Strafraum gefällig gespielt, ließen den Ball gut laufen, gaben auch nie auf, aber es fehlte die Durchschlagskraft, der letzte Punch im 16er“, sagte der 58-Jährige zur Leistung des VfR. Und die Kickers? „Sie haben ihre fußballerische Klasse aufblitzen lassen, waren bei den beiden Toren sehr zielstrebig und abgezockt.“ Der zweitligaerprobte VfR-Innenverteidiger Thomas Geyer wagte sogar die Prognose: „Dieses junge Team kann in der Regionalliga für Furore sorgen.“