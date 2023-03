1 Flamur Berisha traf zum 1:0 für die Kickers bei der Sport-Union Neckarsulm. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers ziehen durch ein 3:2 bei Oberligarivale Sport-Union Neckarsulm ins WFV-Pokal-Halbfinale ein. Dort geht es für den Titelverteidiger zu Landesligist Türkspor Neu-Ulm.















Im Pokal zählt – genau: das Weiterkommen. Das haben die Stuttgarter Kickers mit dem 3:2 (2:1) beim Oberligakonkurrenten Sport-Union Neckarsulm geschafft. „Wir sind eine Runde weiter, das ist das Wichtigste, auch wenn wir nach unserer schnellen 2:0-Führung vielleicht etwas souveräner hätten auftreten können, aber das muss man der Mannschaft auch mal zugestehen“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Jetzt gegen Demirkiran-Team

Es gab schon deutlich überzeugendere Auftritte der Blauen in dieser Saison, doch am Ende waren alle nur froh, im Halbfinale des WFV-Pokals zu stehen. Da geht es für den Titelverteidiger dann zu Türkspor Neu-Ulm. Der von Ex-Profi Ünal Demirkiran trainierte Tabellen-Achte der Landesliga, Staffel 2, bezwang am Mittwoch den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd mit 1:0. „Auch das wird ein schweres Spiel, wir tun gut daran, jeden Gegner ernst zu nehmen“, meinte Stein.

Im Pichterich-Stadion in Neckarsulm erwischten die Kickers vor 900 Zuschauern einen Blitzstart. Die Offensivkräfte Flamur Berisha (3.) und Loris Maier (16.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Danach tat die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal auf dem schwer bespielbaren Platz zu wenig, schaltete in den Verwaltungsmodus und hatte auch Glück, dass Schiedsrichter Jochen Rottner bei einem Handspiel von Kevin Dicklhuber im eigenen Strafraum nicht auf Elfmeter entschied. „Den hätte man geben können“, räumte Stein ein. Die Gastgeber kamen dennoch noch vor der Pause durch Jonas Selz (43.) auf 1:2 heran.

Nach dem 3:1 der Kickers durch Innenverteidiger Paul Polauke (59.), der eine Freistoßhereingabe von David Kammerbauer einköpfte, schien die Partie entschieden. Doch Emanuel McDonald traf, völlig allein gelassen von der Kickers-Hintermannschaft, freistehend zum 2:3 (65.). Wie schon beim SUN-Treffer zum 1:2, hatte Claudio Bellanave per Freistoß die Vorarbeit geleistet. In Gefahr geriet der Arbeitssieg der Blauen danach jedoch nicht. Im Gegenteil: Die Kickers waren näher am 4:2.

Weiter geht es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel beim ATSV Mutschelbach.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Leon Maier, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Kiefer – Dicklhuber, Blank, Berisha (67. Guarino) – Eroglu (72. Riehle) – Loris Maier.

So geht’s weiter

Oberliga-Restprogramm

ATSV Mutschelbach – Kickers (1. April, 15.30 Uhr), Kickers – FSV Hollenbach (6. April, 19 Uhr), Sport-Union Neckarsulm – Kickers (14. April, 19 Uhr), Kickers – Offenburger FV (22. April, 14 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers 2:3, Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd 1:0, FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd (12. April, 17 Uhr), VfR Aalen – TSG Balingen (19. April, 19 Uhr), Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Kickers und Sieger Normannia Gmünd/RW Weiler – Sieger VfR Aalen/TSG Balingen (2./3 Mai). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)