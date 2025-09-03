Die Stuttgarter Kickers treffen im WFV-Pokal am Mittwochabend auf den TSV Weilimdorf. Ob den Blauen der Einzug ins Viertelfinale gelingt, lesen Sie hier.











Die Stuttgarter Kickers treffen am heutigen Mittwochabend im Achtelfinale des WFV-Pokals auswärts auf den TSV Weilimdorf (Anpfiff 17.15 Uhr). Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage in der Liga gegen Kickers Offenbach soll nach drei Spielen ohne Sieg im Pokal nun wieder gejubelt werden.

Beim Verbandsligisten Weilimdorf steht derweil kein Unbekannter an der Seitenlinie. Ex-Kickers-Spieler Oliver Stierle agiert als Co-Trainer beim Verein aus der Landeshauptstadt. Ob den Kickers in Weilimdorf der Viertelfinaleinzug gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher dann in der Liga weiter. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trianer Marco Wildersinn beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger an.