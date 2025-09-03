Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal: Liveticker: Gelingt in Weilimdorf der Viertelfinaleinzug?
1
  Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen im WFV-Pokal am Mittwochabend auf den TSV Weilimdorf. Ob den Blauen der Einzug ins Viertelfinale gelingt, lesen Sie hier.

Die Stuttgarter Kickers treffen am heutigen Mittwochabend im Achtelfinale des WFV-Pokals auswärts auf den TSV Weilimdorf (Anpfiff 17.15 Uhr). Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage in der Liga gegen Kickers Offenbach soll nach drei Spielen ohne Sieg im Pokal nun wieder gejubelt werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers in Weilimdorf: Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Stuttgarter Kickers in Weilimdorf Oliver Stierle: „Wir werden die Jungs richtig heiß machen“

Dritte Liga, DFB-Pokal, WFV-Pokal-Sieger – Oliver Stierle erlebte viel mit den Stuttgarter Kickers. Nun erwartet er mit dem TSV Weilimdorf die Blauen im Pokal. Mit welchen Erwartungen?

Beim Verbandsligisten Weilimdorf steht derweil kein Unbekannter an der Seitenlinie. Ex-Kickers-Spieler Oliver Stierle agiert als Co-Trainer beim Verein aus der Landeshauptstadt. Ob den Kickers in Weilimdorf der Viertelfinaleinzug gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher dann in der Liga weiter. Um 14 Uhr tritt die Mannschaft von Trianer Marco Wildersinn beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger an.