Stuttgarter Kickers: Im Aufstiegskrimi kann schon die Entscheidung fallen

1 Das Hinspiel in Freiberg gewannen die Kickers mit 2:0 – hier jubeln die beiden Torschützen David Braig und Lukas Kiefer (li.). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Entscheidung um den Aufstieg in die dritte Liga erst am letzten Spieltag fällt. Doch es gibt zwei Varianten, bei denen für die Stuttgarter Kickers schon an diesem Samstag alles entschieden ist.











Zweimal haben die Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga Steilvorlagen nicht genutzt, um sich abzusetzen. So müssen die Blauen zwei Spieltage vor Schluss weiter um den Aufstieg zittern. Im Optimalfall könnten aber bereits an diesem Samstag die Regionalliga-Meisterschaft und der damit verbundene Durchmarsch in die dritte Liga perfekt sein.