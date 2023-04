1 In der dritten WFV-Pokal-Runde im vergangenen September tauschten die Kickers und die TuS Metzingen das Heimrecht – und spielten im Gazi-Stadion. Foto: Baumann

Landesligist Türkspor Neu-Ulm wird für das WFV-Pokal-Halbfinalspiel gegen die Stuttgarter Kickers mit hohen – und teuren – Sicherheitsauflagen konfrontiert. Angesichts der Situation ist ein Tausch des Heimrechts im Gazi-Stadion im Gespräch.















Die Ausschreitungen rund um das WFV-Pokal-Finale zwischen Oberligist Stuttgarter Kickers und dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 am 21. Mai 2022 haben auch Polizei und Sicherheitsbehörden in unschöner Erinnerung. Deshalb sind die Sinne geschärft, wenn sich rivalisierende Fan-Gruppen dieser Vereine in die Quere zu kommen drohen – und das ist im diesjährigen WFV-Pokal-Halbfinale nicht auszuschließen. Denn der Titelverteidiger aus der Landeshauptstadt tritt in der unmittelbaren Nachbarschaft der Ulmer Spatzen an, beim Landesligisten Türkspor Neu-Ulm. Der vorgesehene Termin am 3. Mai (17.30 Uhr) ist noch nicht fix, doch der Club wurde bereits mit hohen Sicherheitsauflagen konfrontiert.