Stuttgarter Kickers gegen Walldorf: Wie verwandelt nach der Pause – Kickers-Joker stechen und drehen Spiel
15
Flamur Berisha bejubelt seinen Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC-Astoria Walldorf. Foto: Pressefoto Baumann

Nach einem leblosen Auftritt vor der Pause drehen die Stuttgarter Kickers das Spiel gegen Astoria Walldorf und gewinnen mit 2:1. Im Derby in Aspach steckt dadurch noch mehr Brisanz.

Trainer Marco Wildersinn riss die Arme nach oben und klatschte mit seinen Assisteten ab, die Spieler der Stuttgarter Kickers ballten voller Erleichterung die Fäuste. Der Jubel nach dem 2:1 (0:1) des Fußball-Regionalligisten gegen den FC-Astoria Walldorf war so ausgelassen wie lange nicht mehr. „Wir haben Widerstandsfähigkeit gezeigt, nach dem Rückstand richtig stark gekämpft und eine tolle Reaktion gezeigt“, freute sich Wildersinn.

