Stuttgarter Kickers Das macht Lukas Kiefer für die Blauen so wertvoll

Lukas Kiefer ist Abräumer und Antreiber in einem. Der Mittelfeldstratege ist bei den Stuttgarter Kickers nicht mehr wegzudenken und war in allen bisherigen sechs Regionalligaspielen von Anfang an am Ball. Die Karriere des 30-Jährigen verlief nicht ohne Rückschläge.