Stuttgarter Kickers gegen VfB Stuttgart II: Mit Wille und Emotionen – die Blauen kämpfen sich zum Derby-Punkt

12 Hart umkämpftes Derby: Mattis Hoppe (li.) gegen Kickers-Torschütze Christian Mauersberger Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Was für ein spannendes und hoch emotionales Derby vor 9550 Zuschauern: Die Stuttgarter Kickers erkämpfen sich mit einer Energieleistung nach einem 0:2-Rückstand gegen den lange Zeit überlegenen VfB Stuttgart II noch ein 2:2 und bleiben Spitzenreiter.











Sie waren individuell stärker, sie überzeugten 75 Minuten lang auch als Kollektiv: Doch am Ende musste sich der VfB Stuttgart II in einem packenden Derby nach einer 2:0-Führung gegen die nie aufgebenden Stuttgarter Kickers mit einem 2:2 (0:0) zufrieden geben. Damit bleiben die so enorm willensstarken Blauen Tabellenführer – zwei Punkte vor der TSG 1899 Hoffenheim II, die nur 1:1 spielte daheim gegen den als Absteiger feststehenden TSV Schott Mainz. Der VfB II bleibt drei Spieltage vor Saisonende vier Zähler hinter den Kickers. „Unser Matchplan ist 75 Minuten lang maximal aufgegangen. Die unnötige Gelb-Rote Karte war letztendlich entscheidend“, sagte VfB-Coach Markus Fiedler. „Ich bin stolz auf die Mannschaft wie sie sich zurückgekämpft hat. Am Ende hätten wir sogar gewinnen können, aber das wäre des Guten zu viel gewesen“, meinte Kickers-Coach Mustafa Ünal.

Der spielerisch stärkere VfB war besser ins Spiel gekommen und hatte durch den sehr agilen Laurin Ulrich gleich zwei Riesenchancen (3. und 7.). Beides mal scheiterte der Mittelfeldspieler frei stehend am stark reagierenden Felix Dornebusch. Die Kickers bekamen weiter keinen richtigen Zugriff im Zentrum, die Abstände zwischen Viererkette und Mittelfeld waren zu groß.

Borac musste runter

Dennoch kamen sie durch Sinan Tekerci (21.) und Christian Mauersberger (23.) zu zwei guten Chancen – Dennis Seimen war jedoch auf dem Posten. Kurz danach nahm Kickers-Coach Ünal den gelbvorbelasteten A-Jugendlichen Mario Borac vom Feld, brachte Flamur Berisha und zog dafür Nico Blank in die Innenverteidigung zurück, um die Abwehr zu stabilisieren.

Dennoch kam der VfB zu einer weiteren Großchance: Benjamin Boakye (27.) schoss den Ball allein vor Dornebusch übers Tor. Bei Halbzeit mussten sich die Weiß-Roten ärgern, dass es 0:0 stand.

Die Tore holten sie aber schnell nach: Raul Paula knallte den Ball aus 18 Metern sehenswert unter die Latte ins Netz (47.). Lukas Kiefer hatte zuvor den Ball verloren. Drei Minuten später nutzte Laurin Ulrich die nächste Schwäche der Kickers-Defensive eiskalt und konsequent – 2:0. Die Blauen versuchten sich zu wehren, gaben läuferisch und kämpferisch alles, doch lange Zeit waren sie gegen die stärkeren Individualisten aus Cannstatt, die auch als Kollektiv überzeugten, chancenlos. Bis zur 77. Minute: Da verkürzte Christian Mauersberger mit seinem siebten Saisontor auf 1:2.

Die Kickers-Fans peitschten ihr Team lautstark nach vorne. Jetzt baute der VfB ab. Erst recht als der eingewechselte VfB-Spieler Moussa Cisse nach einem Foul an Marcel Schmidts mit Gelb-Rot vom Platz flog (82.). Die erste Gelbe Karte hatte er wegen eines Wechselfehlers bekommen.

Jetzt waren die voller Leidenschaft aufspielenden Kickers endgültig am Drücker: Der Jubel kannte keine Grenzen, als Daniel Kalajdzic das 2:2 gelang (87.). Kevin Dicklhuber und Paul Polauke hatten sogar noch die Chance zum Siegtreffer. Es blieb beim 2:2, ein Erfolg für die Kickers. Vor allem auch durch das Ergebnis aus Hoffenheim.

Aufstellungen

Stuttgarter Kickers Dornebusch – Schmidts, Polauke, Borac (24. Berisha), Kammerbauer – Kiefer (59. Campagna) – Dicklhuber, Blank, Tekerci (59. Kalajdzic), Mauersberger – Braig (70. Stojak).

VfB Stuttgart II Seimen – Hoppe, Chase (18. Kapp), Nothnagel, Reichardt – Ulrich (75. Simnica), Meyer (67. Laupheimer) – Boakye (75. Cisse), Paula, Drakas – Galjen (67. Tritschler).

Restprogramm

Stuttgarter Kickers

(60 Punkte, plus 29 Tore): FC-Astoria Walldorf (Auswärtsspiel, 5. Mai, 14 Uhr), SGV Freiberg (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), FC 08 Homburg (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

TSG 1899 Hoffenheim II

(58 Punkte, plus 38 Tore): Bahlinger SC (Auswärtsspiel, 4. Mai, 14 Uhr), FSV Frankfurt (Heimspiel, 11. Mai, 14 Uhr), VfB Stuttgart II (Auswärtsspiel, 18. Mai, 14 Uhr).

VfB Stuttgart II

(56 Punkte, plus 23 Tore): VfR Aalen (Heimspiel, 5. Mai, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II (Auswärtsspiel, 11. Mai, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II (Heimspiel, 18. Mai, 14 Uhr/Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen). (jüf)