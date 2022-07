1 Tyron Profis erzielte das zwischenzeitliche 3:1 für die Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers haben auch ihr letztes Testspiel vor dem Saisonauftakt am Sonntag im WFV-Pokal mit 4:1 (2:1) gegen den Verbandsligisten TSV Essingen gewonnen. Es war gleichzeitig der fünfte Erfolg im fünften Vorbereitungsmatch für die Blauen aus Degerloch. Kickers Trainer Mustafa Ünal schickte gegen Essingen ein sehr junges Team aufs Feld (Altersdurschnitt 22,8 Jahre). Neuzugang Cedric Guarino – kam vom SSV Ulm 1846 Fußball – feierte beim ungefährdeten Sieg sein Debüt im Trikot der Kickers und zeigte dabei eine ordentliche Leistung. „Er ist erst frisch im Team, aber man hat gesehen, was er kann“, zeigte sich Kickers-Trainer Mustafa Ünal nach dem Spiel zufrieden.

Wiedersehen mit Patrick Auracher

Ausgetragen wurde das Spiel, bei dem es ein Wiedersehen mit Ex-Kickers-Spieler Simon Köpf, der Essingen trainiert, und Patrick Auracher (32) gab, am Samstagvormittag im ADM-Sportpark in Degerloch. „Ich möchte, dass alle Spieler genügend Einsatzzeiten bekommen“, sagte Ünal vor dem kurzfristig anberaumten Vorbereitungsspiel.

Den Blauen gelang bei bestem Sommerwetter bereits in der vierten Minute der Führungstreffer. Innenverteidiger Denis Zagaria verwandelte einen Freistoß direkt. Nur zehn Minuten später war es Stürmer Halim Eroglu, der nach schöner Vorarbeit von Neuzugang Flamur Berisha (SGV Freiberg) das 2:0 markierte.

Mustafa Ünal mit Leistung zufrieden

Die Essinger Antwort dauerte nur zwei Minuten, ehe Niklas Weissenberger der Anschlusstreffer gelang. Nach der Pause erhöhte Tyron Profis in der 67. Minute auf 3:1 für die Blauen. Für den 4:1-Entstand sorgte kurz vor Schluss der eingewechselte Loris Maier, der in der vergangenen Saison noch für die TSG Backnang auf Torejagd ging. „Die Jungs haben eine couragierte Leistung gezeigt. Obwohl sie so noch nie zusammengespielt haben und es das ein oder andere Mal beim Zusammenspiel gehapert hat, bin ich mit dem Auftritt zufrieden“, so Ünal.

Andere Mannschaft in Trossingen

Im Kickers-Tor stand gegen den Verbandsligisten Ramon Castellucci. Beim morgigen Pflichtspielauftakt im WFV-Pokal beim Landesligisten Spvvg Trossingen (Anpfiff 17 Uhr – Liveticker) wird Neuzugang David Nreca-Bisinger (Sonnenhof Großaspach) zwischen den Pfosten des Titelverteidigers stehen. Und dieser Wechsel wird nicht der einzige bleiben. In Trossingen wird die Mannschaft wohl komplett durchgewechselt.

Eine Woche später folgt dann das große Highlight im DFB-Pokal. Dann trifft die Ünal-Elf am Samstag (Anpfiff 18 Uhr) im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den Zweitligisten Greuther Fürth. Wer gegen den Bundesliga-Absteiger dann das Tor der Blauen hüten wird, ist derweil noch offen. „Ich will mich noch nicht festlegen“, so Mustafa Ünal.

Aufstellung der Stuttgarter Kickers

Castellucci – Riedinger, Zagaria, Leon Maier, Guarino – Berisha, Kiefer, Kececi, Braig, – Eroglu (Loris Maier), Profis.