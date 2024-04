Stuttgarter Kickers gegen SSV Ulm 1846: Von Tuchel über Marchese bis Letsch – viele waren bei beiden Clubs

36 Von 1992 bis 1994 spielte Thomas Tuchel für die Stuttgarter Kickers, danach vier Jahre beim SSV Ulm 1846. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Es ist ein württembergisches Derby, es ist das Duell zweier Traditionsclubs mit gewachsener Fan-Kultur – und sowohl Regionalligist Stuttgarter Kickers als auch Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball kämpfen als Spitzenreiter in ihren jeweiligen Ligen um den Aufstieg. An diesem Dienstag (19 Uhr/Gazi-Stadion, 7300 Tickets sind weg) geht es aber im Viertelfinale um den Pokal des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Der Halbfinalgegner am 1. Mai (auswärts) steht mit Oberligist SG Sonnenhof Großaspach bereits fest.

Nur der WFV-Pokal-Gewinner qualifiziert sich für die erste DFB-Pokal-Runde (16. bis 19. August). Es sei denn, die Ulmer kommen ins Finale (25. Mai in Großaspach) und stehen – was so gut wie sicher ist – am Saisonende in der dritten Liga unter den ersten Vier, dann wären beide WFV-Pokal-Finalisten im DFB-Pokal vertreten.

Im Team der Blauen stehen mit David Braig, Luigi Campagna, David Kammerbauer, Lukas Kiefer, Cedric Guarino, Marcel Schmidts und Dennis De Sousa sieben Spieler mit einer Vergangenheit bei den Ulmer Spatzen. Auch Trainer Mustafa Ünal war als Nachwuchscoach an der Donau tätig. Ebenso trug die inzwischen für Marketing und Sponsoring zuständige Kickers-Legende Enzo Marchese schon den schwarz-weißen Dress. Aus dem aktuellen SSV-Kader von Trainer Thomas Wörle stand Keeper Christian Ortag schon in Degerloch unter Vertrag.

Es gibt aber noch viele weitere Spieler, Trainer und Sportliche Leiter, die in beiden Vereinen Spuren hinterlassen haben. Thomas Tuchel, Welttrainer des Jahres 2021, verbindet dabei sogar etwas ganz Besonderes mit den Kickers und Ulm. Es waren die einzigen beiden Vereine, für die er als Aktiver am Ball war.

WFV-Pokal

Viertelfinale

SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach 2:4 n.V., TSV Buch – Türkspor Neckarsulm 2:1, Stuttgarter Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball, SSV Reutlingen – VfR Aalen (beide 16.4., 19 Uhr).

Halbfinale

SG Sonnenhof Großaspach – Sieger Kickers/Ulm, TSV Buch – Sieger Reutlingen/Aalen (beide geplant für 1. Mai).

Endspiel

In der Wir-machen-Druck-Arena in Großaspach am 25. Mai. (jüf)