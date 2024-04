Stuttgarter Kickers gegen SSV Ulm 1846: Kickers-Trainer Mustafa Ünal will kein personelles Taktieren

Kickers-Trainer Mustafa Ünal will kein personelles Taktieren

Die Stuttgarter Kickers gehen mit viel Vorfreude und ohne Druck ins WFV-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den SSV Ulm 1846. Der Regionalliga-Spitzenreiter will gegen den Drittliga-Spitzenreiter aber keine Spieler mit Blick aufs Aufstiegsrennen schonen.











Mustafa Ünal sieht die Sache ganz pragmatisch: „Wer im Pokal weit kommen will, der muss die Doppelbelastung in Kauf nehmen.“ Der Trainer der Stuttgarter Kickers kennt dies aus den vergangenen zwei Jahren, als die Blauen jeweils das Endspiel erreichten. 2023 gegen die TSG Balingen (5:6 nach Elfmeterschießen) und 2022 gegen den SSV Ulm 1846 (5:4 nach Elfmeterschießen). Die Ulmer standen sogar von 2018 bis 2022 jedes Jahr im Finale. Nun treffen die beiden Clubs schon im Viertelfinale aufeinander. Für die Partie am Dienstag (19 Uhr) im Gazi-Stadion sind bereits 7700 Tickets verkauft.

Das zeigt die enorme Brisanz dieses Duells zwischen dem Regionalliga-Spitzenreiter und dem Drittliga-Spitzenreiter. Beide Traditionsclubs befinden sich auf der Zielgeraden im Aufstiegsrennen. Dennoch kommt zumindest für Ünal ein personelles Taktieren nicht in Frage. „Ein angeschlagener Spieler wird sicher nicht spielen. Wenn ein Spieler aber fit ist, dann wird er zum Einsatz kommen, da schauen wir nicht auf den kommenden Sonntag“, sagt der Kickers-Coach. Am Sonntag (14 Uhr) steht das nächste Regionalligaspiel beim FSV Frankfurt an.

Die zuletzt gesperrten Loris Maier, Melvin Ramusovic und Sinan Tekerci stehen im Pokalspiel wieder zur Verfügung. Speziell vom technisch starken Tekerci versprechen sich die Blauen wieder mehr kreative Impulse. Beim 4:0 gegen den Bahlinger SC am vergangenen Freitag fehlten diese vor der Pause. Ein Grund, warum Kapitän Kevin Dicklhuber nach dem Wechsel von der rechten Seite ins Zentrum rückte – und als Freigeist praktisch überall zu finden war.

Die Blauen werden also im Kampf um den Halbfinaleinzug (die SG Sonnenhof Großaspach steht als Gegner für die Kickers oder Ulm bereits fest) nicht groß rotieren. Und die Spatzen, die im Gegensatz zu den Kickers die DFB-Pokal-Qualifikation fast schon sicher haben, da die vier bestplatzierten Drittligisten dabei sind? „Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass sie eine brutal starke Bank haben“, sagt Ünal. Soll heißen: Selbst wenn SSV-Coach Thomas Wörle dem einen oder anderen Spieler aus der zweiten Reihe eine Chance gibt, muss das nicht zwingend ein Vorteil für die Kickers sein.

„Dieses Spiel wird eine große Herausforderung für uns, aber wir haben nichts zu verlieren“, erklärt Ünal, „deshalb gehen wir dieses Spiel mit viel Freude, aber ohne Druck an.“

Viertelfinale

SG Empfingen – SG Sonnenhof Großaspach 2:4 n.V., TSV Buch – Türkspor Neckarsulm 2:1, Stuttgarter Kickers – SSV Ulm 1846 Fußball, SSV Reutlingen – VfR Aalen (beide 16.4., 19 Uhr).

Halbfinale

SG Sonnenhof Großaspach – Sieger Kickers/Ulm, TSV Buch – Sieger Reutlingen/Aalen (beide geplant für 1. Mai).

Endspiel

In der Wir-machen-Druck-Arena in Großaspach am 25. Mai. (jüf)