1 SGV-Mittelfeldmann Christian Mauersberger (re.) stoppt Kickers-Spieler Konrad Riehle per Textilbremse – bleiben die Freiberger bis zum Saisonende auf Platz eins? Foto: Baumann/Volker Müller

Nach dem 1:2 im Topduell gegen den SGV Freiberg können die Stuttgarter Kickers den Regionalliga-Direktaufstieg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Doch bis Saisonende kann noch viel passieren. Das Restprogramm der beiden Rivalen ist nahezu identisch.















Vorteil SGV Freiberg! Das ist nach dem 2:1-Triumph vor 4650 Zuschauern am Mittwoch bei den Stuttgarter Kickers zunächst einmal Fakt. Die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias hat drei Punkte Vorsprung und die um 22 Treffer bessere Tordifferenz. Natürlich sind noch 15 Spieltage zu absolvieren, und es kann noch viel passieren, aber es darf auch nicht vergessen werden: Freiberg hat in 23 Oberliga-Spielen in dieser Saison nur einmal verloren – am zweiten Spieltag mit 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers. Und bei der Revanche am vergangenen Mittwoch zeigte der SGV, welch starke und stabile Einheit das Team ist.

Andererseits: Beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag bei den SF Dorfmerkingen (1:1) ließen die Freiberger zwei Punkte liegen. Der weitere Saisonverlauf hat noch einige Stolperfallen für die beiden Rivalen parat. Zur Erinnerung: Der Meister steigt direkt auf. Der Vizemeister bestreitet zwei Aufstiegsspiele gegen die jeweiligen Zweiten der Oberliga Hessen (derzeit FC Eddersheim) und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (derzeit Eintracht Trier oder Wormatia Worms). Aus dieser Dreierrunde steigt am Ende einer in die Regionalliga Südwest auf.

Der baden-württembergische Zweite beginnt am 8. Juni mit einem Heimspiel gegen den Vertreter der Hessenliga. Bei einem Sieg oder einem Unentschieden des baden-württembergischen Clubs spielt dieser am 14. Juni beim Zweiten aus Rheinland-Pfalz/Saar, und der Verein aus Hessen empfängt am 11. Juni den Rheinland-Pfalz/Saar-Vertreter.

Restprogramm

Doch zunächst geht der Blick auf das Restprogramm des SGV Freiberg und der Stuttgarter Kickers.

12. März 14 Uhr: FV Ravensburg – Kickers, 15.30 Uhr: SSV Reutlingen – SGV Freiberg.

19. März 14 Uhr: Kickers – FC 08 Villingen, 14 Uhr: SGV Freiberg – TSG Backnang.

26. März 15.30 Uhr: SV Linx – Kickers, 14 Uhr: FV Ravensburg – SGV

2. April 14 Uhr: Kickers – 1 . FC Rielasingen-Arlen, 14 Uhr: SGV – FC 08 Villingen.

9. April 14 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – Kickers, 15.30 Uhr: SV Linx – SGV.

14. April 19 Uhr: Kickers – 1. CfR Pforzheim, 18 Uhr: SGV – 1. FC Rielasingen-Arlen.

18. April 15.30 Uhr: Freiburger FC – Kickers, 15.30 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – SGV.

23. April 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim.

27. April 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV.

30. April 14 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen.

7. Mai 14 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV.

14. Mai 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen.

21. Mai 15.30 Uhr: FC Nöttingen – Kickers, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV.

28. Mai 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach.

4. Juni 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV.

