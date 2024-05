Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg: Kickers behaupten Spitzenplatz – Entscheidung im Aufstiegskrimi vertagt

1 Christian Mauersberger und Daniel Kalajdzic haben mit den Kickers einen Dreier eingefahren. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das Aufstiegsrennen in der Regionalliga spitzt sich zu. Am Samstag gelang den Kickers mit dem 1:0-Sieg gegen Freiberg ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft – doch die Entscheidung im Aufstiegskrimi ist vertagt. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.











Link kopiert

Das Schneckenrennen um den Drittliga-Aufstieg befindet sich auf der Zielgeraden. Am Samstag empfingen die Stuttgarter Kickers am zweitletzten Spieltag unterm Fernsehturm den SGV Freiberg (Anpfiff 14 Uhr) – und konnten mit einem 1:0-Sieg gegen das Team von Trainer Roland Seitz einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Die Kickers hatten vor dem Sieg seit drei Spielen auf einen Erfolg gewartet. Wie die Blauen sich gegen den Sport- und Gesangsverein geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Degerlocher das letzte Saisonspiel an. Um 14 Uhr gastiert die Ünal-Elf beim FC Homburg.