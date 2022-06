Drama für die Blauen Stuttgarter Kickers verlieren Nervenschlacht um den Aufstieg

Was für ein Drama für die Stuttgarter Kickers! Am letzten Spieltag der Fußball-Oberliga siegen die Blauen bei den SF Dorfmerkingen zwar mit 3:1, doch der SGV Freiberg schafft durch ein in der Nachspielzeit geschossenes Tor zum 2:1 in Nöttingen den Direktaufstieg. Jetzt geht’s in die Aufstiegsspiele.