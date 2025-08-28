Stuttgarter Kickers gegen OFC: Marco Wildersinn: „Das wird ein heißer Tanz“
1
Wird Milan Petrovic für das Duell mit Kickers Offenbach rechtzeitig wieder fit? Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen gegen Kickers Offenbach wieder in die Erfolgsspur. Zum Duell der Traditionsclubs werden am Freitag über 6000 Zuschauer erwartet.

Vergangene Saison waren am 22. März 2025 zum Regionalligaduell gegen Kickers Offenbach 8740 Zuschauer ins Gazi-Stadion geströmt. So viele werden an diesem Freitag (19 Uhr) unterm Fernsehturm nicht erwartet, doch mit mindestens 6000 Besuchern rechnen die Blauen. Aus Offenbach ist zu hören, dass sich rund 800 Fans nach Stuttgart aufmachen werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.