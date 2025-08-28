1 Wird Milan Petrovic für das Duell mit Kickers Offenbach rechtzeitig wieder fit? Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers wollen gegen Kickers Offenbach wieder in die Erfolgsspur. Zum Duell der Traditionsclubs werden am Freitag über 6000 Zuschauer erwartet.











Link kopiert

Vergangene Saison waren am 22. März 2025 zum Regionalligaduell gegen Kickers Offenbach 8740 Zuschauer ins Gazi-Stadion geströmt. So viele werden an diesem Freitag (19 Uhr) unterm Fernsehturm nicht erwartet, doch mit mindestens 6000 Besuchern rechnen die Blauen. Aus Offenbach ist zu hören, dass sich rund 800 Fans nach Stuttgart aufmachen werden.