Stuttgarter Kickers gegen OFC: Kalte Dusche für die Blauen
10
Große Enttäuschung bei Jacob Danquah und den Kickers. Foto: Baumann

In einem rassigen Regionalligaspiel verpassen die dominanten Stuttgarter Kickers gegen Offenbach sich in der Endphase zu belohnen – und kassieren dann auch noch das bittere 1:2.

Simmungsvoller kann es in der Regionalliga kaum zugehen, als an diesem Freitagabend auf der Waldau. 5940 Zuschauer, zwei lautstarke Fanlager, doch am Ende jubelte nur Offenbach durch ein spätes Tor von Kristjan Arh Cesen (89.). „Das war ein top Spiel, ein heißer Fight, aber so ein Spiel darfst du nie verlieren – das ist Wahnsinn“, sagte Mittelfeldspieler Nico Blank. Präsident Rainer Lorz versuchte, den Spielern der Stuttgarter Kickers Trost zu spenden: „Das war Werbung für Regionalligafußball, die Mannschaft hat richtig gut gespielt, aber sie hat sich leider nicht belohnt.“ Dann fügte er nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie noch hinzu: „Wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen.“

