1 Konrad Riehle erzielte in der vergangenen Woche sein erstes Saisontor für die Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag im heimischen Gazi-Stadion in der Fußball-Oberliga auf die Sport-Union Neckarsulm. Hier geht es zum Liveticker.















Länderspielpause gibt es für die Stuttgarter Kickers nicht. In der Fußball-Oberliga rollt auch an diesem Wochenende der Ball. Der Tabellenführer aus Degerloch empfängt am Samstag die Sport-Union Neckarsulm im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Die Kickers blieben nach ihrem 5:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim FSV Hollenbach Spitzenreiter, da Aufsteiger FC Holzhausen in seinem Nachholspiel am Mittwoch nur 2:2 beim FC 08 Villingen spielte. Damit steht das Ünal-Team mit 20 Punkten ganz vorne. Der kommende Gegner Neckarsulm liegt derzeit zwar auf dem 17. Platz, ließ bei 1:1 gegen Aufstiegsaspirant SG Sonnenhof Großaspach vor einer Woche allerdings aufhorchen.

Ob die Blauen die Tabellenführung verteidigen, können Sie hier im Liveticker, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten, nachlesen. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Weiter geht es für die Kickers dann am 1. Oktober mit dem Gastspiel beim Aufsteiger Offenburger FV (15.30 Uhr).