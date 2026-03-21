1 Freude bei den Gästen, Frust bei den Blauen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers trafen am Samstag in der Regionalliga auf den KSV Hessen Kassel. Im Gazi-Stadion setzte es für die Blauen die erste Niederlage im Jahr 2026.











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Die Stuttgarter Kickers hatten am Samstag in der Regionalliga Südwest den KSV Hessen Kassel im Gazi-Stadion auf der Waldau zu Gast – und gingen erstmals in diesem Kalenderjahr als Verlierer vom Platz. 0:1 lautete das Endergebnis.

Jan Dahlke avancierte mit seinem Tor kurz vor der Pause zum Matchwinner auf Seiten der Hessen. Besonders gebraucht war der Arbeitstag für Kickers-Profi David Tomic, der in der Nachspielzeit erst eine Gelbe und wenige Minuten später die Gelb-Rote Karte sah.

Durch die Niederlage verpassen die Blauen den (vorübergehenden) Sprung auf Platz drei in der Tabelle. 39 Punkte nach 25 Spielen bedeuten aktuell Rang sechs.

Wie sich die Kickers Minute für Minute gegen Kassel schlugen, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Kickers das nächste Heimspiel an. Dann gastiert der FC Bayern Alzenau unterm Fernsehturm (Anpfiff 14 Uhr).