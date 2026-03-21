1 Felix Dornebusch und die Blauen hoffen auf den nächsten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen am heutigen Samstag in der Regionalliga auf den KSV Hessen Kassel. Gelingt der nächste Sieg? Hier geht es zum Liveticker.











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Die Stuttgarter Kickers empfangen am heutigen Samstag in der Regionalliga Südwest den KSV Hessen Kassel im Gazi-Stadion auf der Waldau (Anpfiff 14 Uhr). Unter der Woche besiegte das Team von Trainer Marco Wildersinn im Viertelfinale des WFV-Pokals den SGV Freiberg mit 3:1.

Nun soll in der Liga der nächste Sieg für die im Jahr 2026 noch ungeschlagenen Blauen folgen. Gegen den Tabellenzehnten wird es wohl die ein oder andere Veränderung im Team der Degerlocher geben. Wie sich die Kickers gegen Kassel schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Kickers das nächste Heimspiel an. Dann gastiert der FC Bayern Alzenau unterm Fernsehturm (Anpfiff 14 Uhr).