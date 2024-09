Stuttgarter Kickers gegen FSV Frankfurt: Liveticker: Finden die Blauen zurück in die Erfolgsspur?

1 Gegen den FSV Frankfurt wollen die Blauen wieder jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers mussten vergangene Woche in Offenbach ihre erste Liga-Niederlage einstecken. Nun soll im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt die Wende her. Hier geht es zum Liveticker.











Die Stuttgarter Kickers wollen nach der 0:2-Niederlage in Offenbach nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag empfangen die Blauen zu Hause unter dem Fernsehturm den FSV Frankfurt (Anpfiff 14 Uhr). „Wir haben es weder gegen den Ball noch mit dem Ball geschafft, das zu spielen, was wir wollten“, sagt Marco Wildersinn im Rückblick auf die erste Niederlage in dieser Regionalligasaison im achten Spiel.

Gegen den FSV, der wie die Kickers 15 Punkte auf den Konto hat, soll nun am 125. Geburtstag der Blauen die Wende her. Wildersinn kann am Samstag wieder auf Kapitän Nico Blank zurückgreifen, der nach einer Erkältung wieder fit ist. Auch Abwehrchef Brian Behrendt könnte in die Mannschaft zurückkehren. Wie sich die Blauen gegen den FSV Frankfurt schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann treffen sie am Wasen auf den SGV Freiberg.