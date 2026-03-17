1 Marlon Faß und die Blauen wollen ins Pokal-Halbfinale. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers treffen am Dienstagabend im WFV-Pokal auf den SGV Freiberg. Gelingt den Blauen der Einzug ins Halbfinale? Hier geht es zum Ticker.











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Pokalkracher auf der Waldau: Am heutigen Dienstagabend treffen die Stuttgarter Kickers im Viertelfinale des WFV-Pokals auf Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg. Anpfiff im Gazi-Stadion auf der Waldau ist um 19 Uhr.

Die Degerlocher zeigten sich zuletzt in guter Form – im neuen Jahr ist die Truppe von Marco Wildersinn noch ungeschlagen. Drei Mal gingen die Blauen dabei als Sieger vom Platz. Am vergangenen Wochenende gelang ihnen ein verdienter 3:1-Sieg beim SC Freiburg II. Ob sich die Erfolgsserie auch im Pokal fortsetzt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag erwarten die Kickers in der Regionalliga Südwest den KSV Hessen Kassel im Gazi-Stadion. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr.