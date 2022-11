1 Im Hinspiel hatten die Kickers bei ihrem 4:0-Sieg den FC Holzhausen und seinen Torjäger Janik Michel (li., im Zweikampf mit Nico Blank) gut im Griff. Foto: Imago//Ulmer

Die Stuttgarter Kickers erwarten zum Oberliga-Rückrunden-Auftakt den FC Holzhausen. Auch die beiden Trainer rechnen mit einem torreichen Spiel. Das sind die Gründe.















Der Blick in die aktuelle Torjägerliste der Fußball-Oberliga sagt schon einiges aus: Von den ersten Zehn spielt die Hälfte für die beiden Teams, die an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) aufeinandertreffen. Tabellenführer Stuttgarter Kickers bieten mit seinem Kapitän Kevin Dicklhuber (15 Tore) den Topmann der Liga auf, auch sein Teamkollege David Braig brachte es schon auf zwölf Treffer. Dazwischen befindet sich vom FC Holzhausen Janik Michel (14 Tore) auf Platz zwei der Schützenkönige. Seine Mannschaftskameraden Pascal Schoch (neun Tore) und Fabio Pfeifhofer (acht Tore) unterstützen Michel tatkräftig. Zur Erinnerung: In der vergangenen Verbandsliga-Saison hatte Dauer-Knipser Michel 47 Mal für den Aufsteiger getroffen. Dass in diesem Spiel der beste Angriff der Liga (Kickers/59) auf den zweitbesten der Liga (Holzhausen/41) trifft, versteht sich fast von selbst.