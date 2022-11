1 David Braig und die Stuttgarter Kickers wollen gegen den FC Holzhausen den nächsten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Oberliga gegen den FC Holzhausen den nächsten Sieg – es wäre der elfte Erfolg in Serie. Hier geht es zum Liveticker.















Die Stuttgarter Kickers grüßen in der Fußball-Oberliga weiter von ganz oben. Damit das auch weiterhin so bleibt, wollen die Blauen am Samstag zum Rückrundenauftakt im Heimspiel gegen den FC Holzhausen (Anpfiff 14 Uhr) den nächsten Dreier einfahren – es wäre bereits der elfte Sieg in Serie. So einfach wie gegen den Freiburger FC (8:1) wird es jedoch wohl nicht. Gegner Holzhausen spielt als Aufsteiger eine starke Saison – zuletzt verlor man nur knapp beim Kickers-Verfolger SG Sonnenhof Großaspach (2:3).

Wie sich die Elf von Trainer Mustafa Ünal gegen den Tabellensiebten schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Stuttgarter Kickers dann das schwere Auswärtsspiel beim FC Nöttingen an.