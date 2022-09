So ist der Stand in Sachen Tickets für den DFB-Pokal-Kracher

1 Die Kickers-Fans unter den 7280 Zuschauern im Gazi-Stadion bejubeln mit der Mannschaft den 2:0-Erstrundensieg im DFB-Pokal am 30. Juli gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Alltag in der Fußball-Oberliga genießt Priorität, doch das DFB-Pokal-Zweitrundenspiel der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt beschäftigt viele Fans. Wir geben einen Stand in Sachen Ticketvergabe.















An diesem Mittwoch (19 Uhr) empfangen die Stuttgarter Kickers den Aufsteiger ATSV Mutschelbach. Danach sind noch weitere fünf Punktspiele in der Fußball-Oberliga zu absolvieren, ehe am 18. Oktober (18 Uhr) im Gazi-Stadion der DFB-Pokal-Kracher gegen European-League-Sieger Eintracht Frankfurt über die Bühne geht. „Wir sind einfach nur glücklich, dass wir in unserem wunderschönen Stadion auf der Waldau spielen können“, sagt Geschäftsführer Matthias Becher, „wir möchten mit der gesamten Kickers-Familie und echtes Fußballfest feiern.“