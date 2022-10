1 Die Stuttgarter Kickers hoffen im DFB-Pokal auf eine Sensation. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Fans der Stuttgarter Kickers träumen von der nächsten Sensation im DFB-Pokal. Wie sich die Blauen in der zweiten Runde gegen Eintracht Frankfurt schlagen, erfahren Sie hier.















Die Stuttgarter Kickers hoffen im DFB-Pokal auf die nächste Sensation. In der zweiten Runde treffen die Blauen am Dienstagabend (Anpfiff 18 Uhr) auf den Europapokalsieger Eintracht Frankfurt. Gegen den Bundesligisten kann Trainer Mustafa Ünal wohl fast auf seinen ganzen Kader zurückgreifen. Nur David Nieland und Denis Zagaria (Augenprobleme) standen zuletzt noch auf der Kippe. Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin.

Die Kickers gehen nach den zuletzt starken Auftritten in der Liga „befreit“ in das Match, so Trainer Ünal. Das Stadion auf der Waldau wird mit 10.000 Zuschauern erstmals seit 16 Jahren wieder ausverkauft sein. Wie sich die Blauen gegen die Eintracht schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag steht für den Stuttgarter Oberligisten das nächste Highlight auf dem Programm. Dann erwarten die Degerlocher im heimischen Gazi-Stadion den SSV Reutlingen zum Derby.