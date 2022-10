1 Am Dienstag wird es im Gazi-Stadion auf der Waldau voll. Das Spiel gegen die Eintracht ist ausverkauft. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Dienstagabend steigt im Gazi-Stadion auf der Waldau der Kracher im DFB-Pokal zwischen den Stuttgarter Kickers und Eintracht Frankfurt. Bis es so weit ist, halten wir Euch mit diesem Newsblog auf dem Laufenden.















Am Dienstagabend ist es endlich soweit. Dann steigt im Gazi-Stadion auf der Waldau das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Oberligisten Stuttgarter Kickers und dem amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Anpfiff auf der Waldau ist um 18 Uhr. Bis es so weit ist, werden wir Euch mit einem Newsblog über sämtliche Entwicklungen zum Spiel auf dem Laufenden halten. Was sagt Trainer Mustafa Ünal vor der Partie? Wie ist die Personalsituation beim Gegner Eintracht Frankfurt? Gibt es Ausfälle bei den Blauen? Hier erfahrt Ihr alles Wichtige.

Nach dem Pokalspiel gegen die Eintracht steht für die Kickers das nächste Highlight an. Im Oberliga-Derby empfangen die Blauen am Samstag, 22. Oktober, ab 14 Uhr den SSV Reutlingen.