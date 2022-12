1 Denis Zagaria und seine Kickers wollen eine sehr erfolgreiche Halbserie mit einem Erfolg abschließen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers stehen unangefochten auf Platz eins der Oberliga Baden-Württemberg. Zum Jahresabschluss geht es am Samstag zu Hause gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.















Die Stuttgarter Kickers befinden sich derzeit trotz trüben Winterwetters auf der Sonnenseite des Lebens. Die Blauen stehen in der Fußball-Oberliga nach 19. Spieltagen mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten SG Sonnenhof Großaspach souverän an der Tabellenspitze. Zum abschließenden Spiel des Jahres 2022 treffen die Degerlocher im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau am Samstag ab 14 Uhr auf den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Doch Vorsicht ist geboten. Denn die Gäste aus Bietigheim-Bissingen waren zuletzt der Angstgegner der Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal. Zwar gewannen die Kickers das Duell in der Vorrunde knapp mit 1:0, in der vergangenen Saison gab es aber zwei Niederlagen (0:1, 1:2).

Wie sich die Blauen gegen den Tabellendritten schlagen, können sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Nach der Partie ist für das Team um Kapitän Kevin Dicklhuber Winterpause und Urlaub angesagt. Weiter geht es in der Oberliga im kommenden Jahr erst am 4. März. Dann gastieren die Kickers bei der TSG Backnang (Anpfiff: 14 Uhr).