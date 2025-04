Stuttgarter Kickers gegen Bahlinger SC: Die Kickers verlieren in Unterzahl

1 David Kammerbauer (rechts) von den Stuttgarter Kickers flog gegen Bahlingen nach einer roten Karte vom Platz. Die Stuttgarter mussten sich mit 1:2 geschlagen geben (Archivbild). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Unter der Woche feierten die Stuttgarter Kickers einen Last-Minute-Sieg gegen den SGV Freiberg – gegen den Bahlinger SC kassieren die Blauen eine knappe Niederlage. Der Liveticker zum Nachlesen.











Die Stuttgarter Kickers hatten nach dem Last-Minute-Sieg gegen den SGV Freiberg den nächsten Heim-Dreier angepeilt. Doch der Plan ging nicht auf: Am Samstag haben die Blauen in der Regionalliga Südwest im Gazi-Stadion mit einem knappen 1:2 (0:0) gegen den Bahlinger SC verloren. Nach einer roten Karte für David Kammerbauer in der 70. Minute spielten die Stuttgart rund 20 Minuten in Unterzahl. Das Hinspiel hatten die Degerlocher noch deutlich mit 3:1 gewonnen.

Gegner Bahlingen verschafft sich ein wenig Luft im Keller – zuletzt blieb das Team drei Spiele in Serie ungeschlagen. Wie sich die Kickers gegen den Bahlinger SC geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten.

Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag geht es für die Degerlocher mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann treten die Stuttgarter Kickers bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an (Anpfiff 14 Uhr).