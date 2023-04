1 David Braig und seine Kickers haben es eilig: Sie wollen in die Regionalliga. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers stehen kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Am Samstag empfangen die Blauen zu Hause den 1. Göppinger SV. Hier geht es zum Liveticker.















Jetzt aber! Die Stuttgarter Kickers sind dem Aufstieg in die Regionalliga ganz nahe. Am Samstag gastiert der 1. Göppinger SV in der Oberliga Baden-Württemberg bei den Blauen im Gazi-Stadion auf der Waldau. Los geht es um 14 Uhr.

Nach dem 7:0-Kantersieg der Kickers am vergangenen Mittwoch beim 1. FC Rielasingen-Arlen war die Freude bei den Degerlochern doppelt groß. Denn da Verfolger SG Sonnenhof Großaspach mit 1:3 in Göppingen verlor, haben die Blauen fünf Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Bei einem Erfolg gegen Göppingen könnte der Aufstieg sogar schon einen Tag später perfekt sein, sofern Großaspach am Sonntag kein Heimsieg gegen den SSV Reutlingen gelingt.

Wie sich die Blauen im Waldaustadion schlagen, können Sie hier im Liveticker lesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten.

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Samstag mit dem Gastspiel in Reutlingen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.