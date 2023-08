10 Rechtsverteidiger Marcel Schmidts (li.) erzielte seinen ersten Treffer für die Blauen. In unserer Bildergalerie finden Sie weitere Impressionen. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Kickers geraten bereits in der zweiten Minute ins Hintertreffen, lassen sich davon aber nicht unsicher machen. Ein dominanter Heimauftritt führt zum dritten Sieg im vierten Ligaspiel.















Die Stuttgarter Kickers sind zurück in der Erfolgsspur. Eine Woche nach dem unglücklichen 1:2 beim KSV Hessen Kassel besiegte der SVK am Samstag den Regionalligakontrahenten 1. FSV Mainz 05 II mit 4:1 (0:1). Im zweiten Abschnitt belohnte sich der Aufsteiger vor 3430 Zuschauern für den dominanten Auftritt, den er im Anschluss an den frühen 0:1-Rückstand (2.) bot. Nach dem dritten Sieg im vierten Ligaspiel steht er mit neun Zählern auf Rang zwei.

Der Wendepunkt ereignete sich in der 54. Minute, als sich Loris Maier nach dem Zuspiel von Kevin Dicklhuber gegen FSV-Verteidiger Tim Müller robust durchsetzte und das 1:1 erzielte. Zum Unverständnis der Gäste pfiff Schiedsrichter Christian Ballweg die Situation nicht ab. In der Folgezeit erarbeiteten sich die Gastgeber eine deutliche Führung.

„Wir haben das über 90 Minuten sehr reif runtergespielt, hatten Phasen mit viel Druck, mit viel Kontrolle. Wir haben gegen eine technisch starke Mannschaft wenig zugelassen“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal auf der Pressekonferenz. Er wusste: „Es war ein packendes Spiel, das denkbar schlecht für uns begann.“

Gastgeber nach frühem 0:1 überlegen

Denn ein hoch gespielter Fehlpass von Kevin Dicklhuber war bei Ken Mata gelandet. Der 19-Jährige kontrollierte den Ball und schloss außerhalb des Strafraums platziert ab. Ein mäßiger Start wie in diesem Spiel sei „ völlig legitim und auch mal zugestanden. Wir haben das gut korrigiert. Ab der 30. Minute waren wir voll da, hätten vor der Pause auch schon das ein oder andere Tor machen können“, sagte Sportdirektor Marc Stein. Der Coach meinte zum Auftritt ab dem frühen Gegentreffer: „Danach war es wirklich ein richtig gutes Spiel von uns. Wir haben die Tore zwar in der ersten Halbzeit nicht gemacht, aber haben den Kopf nicht verloren, den Plan weiter verfolgt und an uns geglaubt.“

Kevin Dicklhuber hatte auf der Gegenseite den ersten SVK-Abschluss von Niklas Antlitz aufgelegt (5.). Die Kickers hatten Glück, als Ken Mata sehenswert per Fallrückzieher nur die Latte traf (22.), stellten aber das klar dominierende Team. Mainz konzentrierte sich auf Umschaltmomente. Vor allem über die Außen erarbeitete sich das Heimteam Möglichkeiten. Nach der Flanke von Christian Mauersberger verpasste Niklas Antlitz mit einem Kopfball die beste Ausgleichschance im ersten Abschnitt (45.+1).

Die Wende im zweiten Abschnitt

Der 23-jährige Neuzugang hatte auch den ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel (50.). Vier Minuten später fiel dann der Ausgleich durch Loris Maier. Ein Fernschuss von Dicklhuber führte noch nicht zum 2:1 (56.), dafür aber der Abschluss von Nico Blank, der sich für seine spielstarke Leistung im Mittelfeld belohnte (62.).

Er und Loris Maier, der Vorlagengeber des zweiten Treffers, waren im Vergleich zur Vorwoche anstelle von Luigi Campagna (Bank) und David Braig (verletzt) in die erste Elf gerückt. Rechtsverteidiger Marcel Schmidts erhöhte mit einem platzierten Flachschuss aus der zweiten Reihe auf 3:1 (64.). Niklas Antlitz verpasste nach einer Dicklhuber-Hereingabe den nächsten Treffer (72.). Der FSV kam vereinzelt zu Vorstößen, aber nicht mehr zum Anschluss. „Vor allem nach der Halbzeit sind wir mit viel Wucht gestartet“, sagte Mustafa Ünal, „wir halten dann den Druck aufrecht, was gegen eine junge Mannschaft wichtig ist.“

Hans-Juraj Hartmann hatte Kevin Dicklhuber auf dem Weg zum Tor nur per Foul stoppen können. Er sah die Gelb-Rote Karte (82.). Den fälligen Freistoß verwandelte Christian Mauersberger zum späteren Endstand (84.).

Aus Sicht von Gästetrainer Jan Siewert, der bereits Huddersfield Town in der englischen Premier League coachte, verlor seine Elf die Partie „völlig verdient, weil wir es einfach in der Phase des Verteidigens nicht immer gut gemacht haben.“ Dem 1:1, das den Wendepunkt der Partie darstellte, sei laut dem 41-Jährigen allerdings ein klares Foulspiel vorausgegangen.

Nächster Spieltag am Dienstag

In der Regionalliga steht eine Englische Woche an. Daher bestreiten die Kickers ihre nächste Partie bereits am Dienstag (19 Uhr) auswärts beim hochgehandelten TSV Steinbach Haiger. Insgesamt werden sechs Begegnungen des fünften Spieltags an diesem Abend ausgetragen, drei weitere folgen am Mittwoch.

Aufstellung der Stuttgarter Kickers

Felix Dornebusch – Marcel Schmidts, Paul Polauke, Niklas Kolbe, David Kammerbauer – Lukas Kiefer (90.+1 Jonas Kohler) – Loris Maier (89. Flamur Berisha), Nico Blank (80. Luigi Campagna), Christian Mauersberger (89. Konrad Riehle) – Kevin Dicklhuber, Niklas Antlitz (80. Daniel Kalajdzic).

Bank: Maximilian Otto, Mathis Bruns, Leon Maier, Halim Eroglu.

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers (Dienstag, 29. August, 19 Uhr), 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen (Samstag, 2. September, 14 Uhr), 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr).