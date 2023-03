1 Loris Maier verhalf den Stuttgarter Kickers mit einem Doppelpack zum Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nächster Sieg für die Stuttgarter Kickers: Die Blauen holen im Spiel gegen den formstarken 1. CfR Pforzheim drei Punkte. Hier geht es zum Liveticker zum Nachlesen.















Die Stuttgarter Kickers haben gegen den formstarken 1. CfR Pforzheim die nächsten drei Punkte geholt. Die Blauen siegten im ersten Heimspiel im neuen Kalenderjahr 3:0 (2:0).

In der 12. Minute gingen die Degerlocher durch Loris Maier in Führung, Paul Polauke legte in der 30. Minute nach. In der zweiten Hälfte traf Loris Maier erneut (50. Minute).

Wie sich das Ünal-Team gegen Pforzheim im Detail geschlagen hat, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den der Oberligist in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbietet. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Der Tabellenführer von der Waldau hat nach dem Sieg weiterhin zehn Punkte Vorsprung vor Verfolger Sonnenhof Großaspach. Die Mannschaft, die derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz steht, siegte am Freitag gegen Oberachern. Für die Stuttgarter Kickers geht es am kommenden Wochenende zum SV Oberachern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

