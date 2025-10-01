Stuttgarter Kickers: Feuerwerk in- und außerhalb des Stadions – was bedeutet das für die Blauen?

Feuerwerk in- und außerhalb des Stadions – was bedeutet das für die Blauen?

Es ging heiß her beim Regionalligaduell Stuttgarter Kickers gegen SGV Freiberg. Auf dem Platz gab es drei Rote Karten, im B-Block eine Pyroshow und außerhalb des Stadions ein Feuerwerk.











Es war erst Monatsende, doch kurz nach der Halbzeitpause des Fußball-Regionalligaduells zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SGV Freiberg (1:1) kam man sich vor wie am Jahresende. „Ja ist denn heute schon Silvester?“, fragten sich viele auf der Haupttribüne des Gazi-Stadion mit Blick auf das Feuerwerk, das hinter der Gegengerade auf dem Parkplatz gezündet wurde.