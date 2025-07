Stuttgarter Kickers: Entscheidung in der Torwartfrage gefallen

Entscheidung in der Torwartfrage gefallen

1 Das Torwart-Trio der Stuttgarter Kickers: Bela Dumrath, Leon Neaime, David Mitrovic (v. li.) Foto: Baumann (2), imago

Vor dem WFV-Pokal-Spiel beim 1. Göppinger SV hat Trainer Marco Wildersinn die Torwartfrage bei den Stuttgarter Kickers fürs Erste geklärt. Das sind die Gründe für die Entscheidung.











Die Position zwischen den Pfosten ist eine besondere. Hier wollen die allermeisten Trainer Klarheit und legen sich auf eine Nummer eins fest. Bei den Stuttgarter Kickers ist das genauso. Cheftrainer Marco Wildersinn hat gemeinsam mit seinem Trainerteam und Torwarttrainer Denis Jercic entschieden, wer im Tor steht: Beim Regionalligastart am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und bis auf Weiteres bekommt Bela Dumrath das Vertrauen. Ein Wechselspiel wird es auch nicht im WFV-Pokal geben. Bei der Zweitrundenpartie an diesem Dienstag (19 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) bei Oberligist 1. Göppinger SV wird ebenfalls Dumrath spielen.