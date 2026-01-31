Stuttgarter Kickers: Drittes Testspiel, dritter Sieg – 3:2 gegen SpVgg Unterhaching

1 Traf auch gegen die SpVgg Unterhaching für die Kickers: Neuzugang Abdoulie Mboob. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers gewinnen auch ihr drittes Vorbereitungsspiel gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Unterhaching mit 3:2. Ob sich bis zum Transferschluss noch etwas tut, ist offen.











4:3 gegen Verbandsligist Young Boys Reutlingen, 6:1 gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim und nun 3:2 gegen Bayern-Regionalligist SpVgg Unterhaching – die Stuttgarter Kickers haben auch ihr drittes Vorbereitungsspiel im Jahr 2026 für sich entschieden. „Ich bin zufrieden, wir konnten einiges ausprobieren und haben gegen einen guten Gegner gewonnen. Wir befinden uns auf einem guten Weg“, sagte Trainer Marco Wildersinn. „Das war ein guter Test zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Wenn man gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga gewinnt, tut das dem Selbstvertrauen gut“, ergänzte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Vor 220 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im ADM-Sportpark erzielte der erneut auffällige Neuzugang Abdoulie Mboob das 1:0 für die Blauen (28.). Alexander Winkler gelang mit einem fulminanten Weitschuss aus rund 50 Metern in den Winkel das 1:1 (32.). Für das 2:1 (35.) sorgte David Tomic mit einem verwandelten Elfmeter. Nico Fundel war gefoult worden. Tim Hannemann glich kurz vor der Pause zum 2:2 (45.) aus. Den 3:2-Siegtreffer erzielte Mario Borac (72.) auf Vorarbeit von Per Lockl.

Was wird aus Hencke?

Ob sich bis zur Schließung des Transferfensters am kommenden Montag (18 Uhr) noch etwas am Kickers-Kader verändern wird? „Im Moment tut sich nichts“, antwortete Siebrecht auf die Frage und ließ damit Raum für Spekulationen. Zuletzt war Offensivmann Oskar Hencke ein Wackelkandidat. Der 18-Jährige wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Gegen Unterhaching fehlte Hencke wegen einer Nagelbettentzünung. Bleiben wird Offensivmann Meris Skenderovic, obwohl er im bisherigen Saisonverlauf auf keine einzige Regionalliga-Spielminute kam. Vielleicht kommt aber auch noch ein Zugang, mit dem keiner rechnet.

Vor dem Regionalliga-Wiederbeginn am 21. Februar (14 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 II bestreiten die Kickers noch zwei Testspiele gegen zwei weitere Bayern-Regionalligisten: Am 7. Februar (13 Uhr) beim FC Bayern München II und am 14. Februar (14 Uhr) daheim gegen den 1. FC Nürnberg II.

Aufstellung Kickers

Dornebusch (46. Neaime) – Udogu (46. Blank), Danquah (63. Mulaj), Milan Petrovic (46. Schwab), Fundel (76. Schmidt) – Zaiser (46. Lockl), Borac (76. Milan Petrovic) – Mboob (46. Kiefer), Tomic (76. Luka Petkovic), Abdullahu (46. Mauersberger) – Unsöld (63. Skenderovic).

Nicht im Kader: Schembri, Berisha, Faß, Braig, Stojak, Hencke.

Termine 2026

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1. Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u. a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)