Stuttgarter Kickers: Die Blauen verspielen den Aufstieg

Die Stuttgarter Kickers verlieren beim FC 08 Homburg mit 0:3, verpassen damit die Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Liga. Am letzten Spieltag zog der VfB Stuttgart II durch das 2:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II an den Blauen vorbei und ist kommende Saison Drittligist.











Was für eine Enttäuschung bei den Stuttgarter Kickers und ihren 3000 mitgereisten Fans unter den 4157 Zuschauern: Die Blauen haben durch das 0:3 (0:1) nach einer enttäuschenden Vorstellung beim FC 08 Homburg am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga und damit den Durchmarsch in die dritte Liga verspielt. Stadtrivale VfB Stuttgart II zog durch das 2:0 (1:0) im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche gegen die TSG 1899 Hoffenheim II an den Kickers vorbei und spielt in der kommenden Saison in der dritten Liga. Dort war die zweite Mannschaft der Weiß-Roten schon von 2008 bis 2016 am Ball. Nach dem Absturz in die Oberliga 2019 ging es 2020 wieder in die Regionalliga und nun zurück auf die bundesweite Bühne.

Die 2023 aus der Oberliga aufgestiegenen Kickers konnten nach der Winterpause bei weitem nicht mehr an ihre konstant starken Auftritte vom Vorjahr anknüpfen. Nach dem 23. Spieltag hatten sie sieben Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, sogar zehn auf den VfB. Dieses Polster haben sie nun verspielt, der Auftritt in Homburg gegen einen starken Gegner war zu wenig, zumal die Saarländer beim Stand von 2:0 auch noch einen Elfmeter verschossen.

Der Frust bei den Kickers ist groß und rückt eine Tatsache zumindest aktuell in den Hintergrund: Die Blauen haben als Aufsteiger eine starke Saison gespielt, die ihnen die allerwenigsten zugetraut haben. Die neue Regionalligasaison startet am letzten Juli-Wochenende (26. 7. bis 28. 7.), die dritte Liga eine Woche später.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke (76. Stojak), Blank (70. Antlitz), Kammerbauer (58. Guarino) – Tekerci, Leon Maier (58. Dicklhuber), Kiefer, Mauersberger – Kalajdzic (58. Berisha), Braig.