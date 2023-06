6 Nicht nur dieser Zweikampf war heiß umkämpft: Balingens Kaan Akkaya (li.) gegen Kickers-Torschütze Paul Polauke Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers können der Meisterschaft in der Fußball-Oberliga nicht noch den WFV-Pokal-Sieg hinzufügen. Im heiß umkämpften Endspiel gegen Regionalligist TSG Balingen setzt es vor 8507 Zuschauern im Elfmeterschießen eine Niederlage.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers haben die Krönung einer sehr guten Saison verpasst: Nach der mit 15 Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 108:17 errungenen Meisterschaft in der Fußball-Oberliga konnten die Blauen das heiß umkämpfte, emotionale und hoch spannende WFV-Pokal-Finale nicht für sich entscheiden. Vor 8507 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau verlor die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal gegen den Regionalliga-Sechsten TSG Balingen im Elfmeterschießen mit 4:5 (1:1, 1:1).

Polauke gleicht aus

Die TSG war durch Ex-Kickers-Spieler Jonas Meister (10.) nach Vorlage von Jan Ferdinand mit 1:0 in Führung gegangen. Fünf Minuten später glichen die dominanten Kickers aus. Nach einer Ecke von Kevin Dicklhuber war Paul Polauke zur Stelle – 1:1. Die überlegenen Blauen blieben nach der Pause am Drücker, hatten deutlich mehr Ballbesitz, doch ein Treffer gelang nicht. Es ging in die Verlängerung. In der zweiten Hälfte gingen den Blauen etwas die Körner aus. Kickers-Keeper Ramon Castellucci musste eine Balinger Großchance (113.) entschärfen. Im Elfmeterschießen scheiterte David Kammerbauer an TSG-Keeper Marcel Binanzer. Alle anderen trafen. Den letzten Balinger Elfmeter verwandelte Jan Ferdinand.

Ünal stolz auf sein Team

„Wir waren zu keinem Zeitpunkt die schlechtere Mannschaft, die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, freut mich, ich bin stolz auf mein Team“, sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal, „aber Glückwunsch an die TSG, wer den Titel holt, hat ihn auch verdient.“

Durch den Erfolg unterm Fernsehturm zieht nun die TSG-Mannschaft von Trainer Martin Braun erstmals in der Vereinsgeschichte in die erste DFB-Pokal-Runde ein, was mit einer Einnahme von rund 200 000 Euro verbunden ist.

Im Vorjahr hatten die Kickers sogar die erste DFB-Pokal-Runde mit einem Sieg gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth (2:0) überstanden. Endstation war erst in Runde zwei gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt (0:2).

Die erste DFB-Pokal-Runde der Saison 2023/24 findet zwischen dem 11. und 14. August 2023 statt. Auslosungstermin ist der 18. Juni (ab 17.15 Uhr/ZDF).

Die Kickers dürfen trotz des verpassten Doubles nun ihren wohlverdienten Urlaub genießen. Genauso wie die Balinger geht es für die meisten von Sonntag bis Mittwoch nach Mallorca. Die Vorbereitung auf die am 5. August beginnende Regionalligasaison startet für die Blauen am 28. Juni.