Vor Champions League Rückspiel in Neapel Eintracht Frankfurt verzichtet auf Auswärtskontingent

Das Verwaltungsgericht Kampanien kippt das Verbot des Ticketverkaufs an Frankfurt-Fans für das Spiel in Neapel. Am Sonntagabend gibt es aber eine neue Entscheidung – auf die die Eintracht überraschend reagiert.